Gümüşhane'de yürekleri ısıtan iyilik hareketi: Silinen mezar taşlarını tek tek yeniledi!

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Mezar taşlarındaki isimlerin okunamamasının kendisini etkilediğini ifade eden Nas, bu taşların aileler için taşıdığı anlamı önemsediğini belirtti.



Nas, "Mezar taşı deyip geçmememiz gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü mezar taşları bir ailenin hatırası. Hayatını kaybeden kişinin isminin okunabilir olması bile benim için çok önemliydi" dedi.



Mesleki tecrübesi sayesinde malzeme konusunda sorun yaşamadığını kaydeden Nas, mezar ziyaretlerine fırça, boya ve temizlik malzemelerini de götürdüğünü söyledi. Nas, "Mezar ziyaretine giderken yanıma fırçamı, boyamı ve temizlik malzemelerimi alıp ‘Neden olmasın?' diyerek başladım. Bir mezar taşının isminin dahi okunabilir olması benim için çok kıymetliydi." ifadelerini kullandı.