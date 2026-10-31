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Gümüşhane'de yürekleri ısıtan iyilik hareketi: Silinen mezar taşlarını tek tek yeniledi!

31.10.2026 - 09:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Gümüşhane’de 8 yıldır butik atölye işleten iç mekân tasarım uzmanı ve duvar sanatçısı Neslihan Turan Nas, toplumsal farkındalık oluşturmak ve kentin ortak mirasına sahip çıkmak amacıyla emsal bir gönüllülük hareketine imza attı. Kentin en büyük mezarlığı olan Emirler Mezarlığı’nda bakımsızlıktan isimleri silinen mezar taşlarını fark eden sanatçı, yanında getirdiği fırça ve boyalarla taşları yenilemeye başladı. Mezar taşlarında başlattığı iyilik hareketini şehir merkezindeki atıl çeşmelere de taşıyan Nas, mesleki becerilerini toplum yararına sunarak Gümüşhanelilerin takdirini topladı.

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1Gümüşhane'de yürekleri ısıtan iyilik hareketi: Silinen mezar taşlarını tek tek yeniledi!

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Gümüşhane'de yaşayan ve 8 yıldır kentte butik atölye işleten İç Mekân Tasarım Uzmanı ve duvar sanatçısı Neslihan Turan Nas, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla örnek bir gönüllülük çalışmasına imza attı. Nas, yazıları silinen mezar taşları ile kent merkezindeki çeşmeler için gönüllü bakım yaptı.

2Gümüşhane'de yürekleri ısıtan iyilik hareketi: Silinen mezar taşlarını tek tek yeniledi!

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Kentin en büyük mezarlığı olan Emirler Mezarlığını ziyaret ettiği sırada isimleri silinmiş ve okunmaz hale gelmiş mezar taşlarını fark eden Nas, yanında getirdiği temizlik malzemeleri, fırça ve boyalarla bakımsız kalan alanları yenilemeye başladı. Nas'ın başlattığı bu anlamlı çalışmaya zamanla çevresindeki arkadaşları da katıldı.

3Gümüşhane'de yürekleri ısıtan iyilik hareketi: Silinen mezar taşlarını tek tek yeniledi!

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Mesleki becerilerini bu çalışmalarda kullanan Nas, Emirler Mezarlığında bulunan mezar taşlarındaki isimleri yeniden okunur hâle getirdi, çeşmelerin temizliğini ve boyamasını yaptı.

Evli ve iki kız çocuğu annesi Nas, gönüllü çalışmalarına mezar ziyaretleri sırasında gördüğü silinmiş yazılardan etkilenerek başladığını anlattı.

4Gümüşhane'de yürekleri ısıtan iyilik hareketi: Silinen mezar taşlarını tek tek yeniledi!

"MEZAR TAŞLARI BİR AİLENİN HATIRASI"

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Mezar taşlarındaki isimlerin okunamamasının kendisini etkilediğini ifade eden Nas, bu taşların aileler için taşıdığı anlamı önemsediğini belirtti.

Nas, "Mezar taşı deyip geçmememiz gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü mezar taşları bir ailenin hatırası. Hayatını kaybeden kişinin isminin okunabilir olması bile benim için çok önemliydi" dedi.

Mesleki tecrübesi sayesinde malzeme konusunda sorun yaşamadığını kaydeden Nas, mezar ziyaretlerine fırça, boya ve temizlik malzemelerini de götürdüğünü söyledi. Nas, "Mezar ziyaretine giderken yanıma fırçamı, boyamı ve temizlik malzemelerimi alıp ‘Neden olmasın?' diyerek başladım. Bir mezar taşının isminin dahi okunabilir olması benim için çok kıymetliydi." ifadelerini kullandı.

5Gümüşhane'de yürekleri ısıtan iyilik hareketi: Silinen mezar taşlarını tek tek yeniledi!

ÇEŞMELERİN TEMİZ VE BAKIMLI OLMASINI İSTEDİ

Mezar taşlarında başlattığı çalışmayı kent merkezindeki çeşmelere de taşıyan Nas, bu alanları çocukların ve vatandaşların ortaklaşa kullandığına dikkati çekti.

İç mekân tasarımıyla ilgilenmesinin çevresine bakışını da etkilediğini anlatan Nas, gördüğü yerleri güzelleştirmek istediğini söyledi. Çeşmelerin temizliğini ve boyamasını da bu düşünceyle yaptığını belirten Nas, "Çocuklar çeşmeleri daha temiz kullansın, vatandaşlarımız da daha temiz bir alanda su ihtiyacını gidersin istedim. Bu şekilde başladık ve devam ediyoruz." diye konuştu.

6Gümüşhane'de yürekleri ısıtan iyilik hareketi: Silinen mezar taşlarını tek tek yeniledi!

TEK BAŞINA BAŞLADI, ARKADAŞLARINI DA DAVET ETTİ

Çalışmaların ilk döneminde tek başına hareket ettiğini belirten Nas, mezar taşlarını temizleyip yazılarını yenilediğini, kimi zaman bir çeşmenin temizliği ve boyaması için saatlerce çalıştığını anlattı.

Daha sonra arkadaşlarını da bu gönüllü çalışmalara davet ettiğini aktaran Nas, amacının çevresindeki insanları benzer bir duyarlılığa teşvik etmek olduğunu ifade etti.

Nas, "Bunu çevreme ve arkadaşlarıma duyurarak yapmam, herkesi bir farkındalık çalışmasına davet etmek gibiydi. Çevremizden çok güzel tepkiler alıyoruz. Bir kişiye bile farkındalık kazandırabiliyorsam ne mutlu bana" dedi.

7Gümüşhane'de yürekleri ısıtan iyilik hareketi: Silinen mezar taşlarını tek tek yeniledi!

"HERKES KENDİ İMKÂNLARIYLA ÇEVRESİNİ GÜZELLEŞTİRSİN"

Vatandaşlara kendi imkânları ölçüsünde çevrelerine katkıda bulunmaları çağrısında bulunan Nas, bunun için büyük harcamaların gerekmediğini söyledi.

Nas, "Herkes elinden geldiğince, büyük paralar harcamadan, kendi imkânlarıyla çevresini güzelleştirmeye çalışsın. Herkes kendi kapısının önünü temizlerse, kendi gücü yettiğince bir şeyler yapabilirse gerçekten çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.

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