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GündemSinop’ta 1 kiloluk dev palamutlar tezgahlarda rekor fiyata geriledi!
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Sinop’ta 1 kiloluk dev palamutlar tezgahlarda rekor fiyata geriledi!

30.10.2026 - 16:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Karadeniz’de 1 Eylül’de "Vira Bismillah" denilerek açılan av sezonunda, son yılların en bereketli ve yoğun palamut mesaisi yaşanıyor. Türkiye’nin en önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop’ta ağlar dolup taşarken, denizden çıkan dev palamutlar hem balıkçıların kasasını doldurdu hem de vatandaşın mutfağına ucuz protein girmesini sağladı. Sezonun geride kalan kısmında tavan yapan palamut bolluğu, ağırlıkları 1 kilograma ulaşan balıkların tezgahlarda son derece makul fiyatlardan satılmasını sağladı.

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1Sinop’ta 1 kiloluk dev palamutlar tezgahlarda rekor fiyata geriledi!

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Karadeniz’de bu sezon bol miktarda avlanan palamut, hem balıkçıların hem vatandaşın yüzünü güldürdü.

Sinop'ta 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonunun geride kalan bölümünde yoğun olarak balıkçıların ağlarına takılan palamut, bolluğunun yanı sıra fiyatıyla da tüketicileri memnun ediyor.

2Sinop’ta 1 kiloluk dev palamutlar tezgahlarda rekor fiyata geriledi!

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Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, palamut avcılığı bakımından son yılların en bereketli sezonunu geçirdiklerini söyledi.

Ağların palamutla dolup taştığını anlatan Ünlü, ortaya çıkan tablonun her kesimi mutlu ettiğini vurguladı.

3Sinop’ta 1 kiloluk dev palamutlar tezgahlarda rekor fiyata geriledi!

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Ünlü, bollukla beraber balık fiyatlarında da önemli düşüşler yaşandığına dikkati çekerek, "Şu an ağırlıkları 1 kilograma ulaşan palamutlar çok uygun fiyatlarda satışa sunuluyor. Vatandaşımız da bol bol tüketiyor." dedi.

Palamudun göç balığı olduğunu da anımsatan Ünlü, şöyle konuştu:

4Sinop’ta 1 kiloluk dev palamutlar tezgahlarda rekor fiyata geriledi!

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"Palamudun göç yolculuğu başladı diyebiliriz. Yavaş yavaş Karadeniz’i terk edecektir. Ancak bu sezon son yılların en bereketli avcılığını yaptık. Çok yüksek miktarlarda palamut avcılığı oldu. Tabii bu durum herkesi mutlu etti. Sezonun geri kalanında palamut avcılığı çok olmamakla birlikte yine devam edecektir."

5Sinop’ta 1 kiloluk dev palamutlar tezgahlarda rekor fiyata geriledi!

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Ünlü, hamsiyle ilgili ise pek umutlarının olmadığını belirterek, "Tabii palamudun besin kaynaklarından biri de hamsi. Dolayısıyla palamudun bol olduğu sezonlarda genelde hamsi az oluyor." diye konuştu.

Bu arada kentte balıkçıların palamut avı mesaileri dronla görüntülendi.

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