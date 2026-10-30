Sinop’ta 1 kiloluk dev palamutlar tezgahlarda rekor fiyata geriledi!

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Ünlü, hamsiyle ilgili ise pek umutlarının olmadığını belirterek, "Tabii palamudun besin kaynaklarından biri de hamsi. Dolayısıyla palamudun bol olduğu sezonlarda genelde hamsi az oluyor." diye konuştu.



Bu arada kentte balıkçıların palamut avı mesaileri dronla görüntülendi.