Bayburt'ta karar verildi: Ücretsiz yapılıyor

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Demirözü Belediyesi tarafından yürütülen hizmet kapsamında öğrenciler sabah saatlerinde evlerinden alınarak okullarına götürülüyor. Öğle yemeği için evlerine bırakılan öğrenciler, yemek sonrasında yeniden okullarına ulaştırılıyor. Gün sonunda ise öğrencilerin güvenli şekilde evlerine dönüşleri sağlanıyor.

Ücretsiz ulaşım hizmetiyle ailelerin ulaşım yükünün hafifletilmesi ve öğrencilerin eğitim kurumlarına erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.