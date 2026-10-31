Yozgat'ta 37 yaşında yaptı! Öğrencileri hazırladı, dünya üçüncüsü oldu

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2000 yılında güreşe başlayan ve uzun yıllar farklı kulüplerde minder mücadelesi veren 37 yaşındaki Ahmet Özdemir, 2019 yılında aktif sporculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe başladı. Yozgat'ta genç güreşçilerin yetişmesi için çalışmalarını sürdüren Özdemir, 6-10 Ekim tarihlerinde Ürdün'de gerçekleştirilen 2026 Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 78 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

"Seneye hedefim şampiyon olmak"

Güreş kariyerine ilişkin bilgi veren Özdemir, 2000 yılında Güreş Eğitim Merkezi'ne girdiğini belirterek, "2005 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nden mezun oldum. Kayseri Şeker, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Kasımpaşa Spor Kulüplerinde güreş hayatıma devam ettim. 2019 yılına kadar aktif güreştim. Daha sonra antrenörlüğe başladım. Yozgat'a geldim ve Yozgat güreşine hizmet etmekteyim. Şampiyon sporcular yetiştirdim. Bu sene 6-10 Ekim tarihleri arasında Ürdün'de düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 78 kiloda dünya üçüncüsü oldum. Bayrağımızı orada göndere çektirdiğim için mutluyum. Gurur verici bir şey. İnşallah seneye hedefim şampiyon olmak. Şampiyon olduktan sonra aktif spor hayatımı tamamen noktalamak istiyorum" dedi.





"Partner bulamadım, öğrencilerimle hazırlandım"

Şampiyonaya hazırlık sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaştığını anlatan Özdemir, hem antrenörlük hem de sporculuk yapmanın kolay olmadığını dile getirdi. Kendi yaş grubunda antrenman yapabileceği bir partner bulamadığını belirten Özdemir, "Bu süreç benim için oldukça zorluydu. Sadece sporcu olarak hazırlanmak bile zor. Hem antrenör hem sporcu olarak devam etmek ve güreşe emek vermek çok daha zor. Partner sıkıntısı yaşadım. Kendi yaşımda partnerim olmadığı için zorluk çektim, öğrencilerimle hazırlandım. Buradaki çocuklara antrenman yaptırdıktan sonra kendime zaman ayırıp hazırlandım. Epey yoruldum. Ama dünya üçüncüsü olduktan sonra bu yorgunluklar geride kaldı. Gururluyum, mutluyum" ifadelerini kullandı.



"Çocukları yetiştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz"

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Yozgat'ta güreşe olan ilginin yüksek olduğunu ve yeni şampiyonlar yetiştirmek için yoğun çaba gösterdiklerini kaydeden Özdemir, "Güreşe talep çok fazla, Yozgat'ın güreşe ilgisi çok. Potansiyeli de fazla. Önlerinde Rıza Kayaalp, Atakan Yüksel gibi çok örnekleri var. Ben de derece yaptığım için çocuklar beni örnek alıyor. Şampiyon çocuklarımız da var. Çocukları yetiştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz, ailemizden fedakarlık ediyoruz. Salona gelen 100'e yakın lisanslı sporcumuz var. 2025 yılında 3 şampiyon sporcumuz oldu. İnşallah başarılarımızı artırarak devam edeceğiz" diye konuştu.

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Fatih Canbaş: "Buradan yeni Rıza Kayaalp'ler, yeni Atakan Yüksel'ler çıkarmaya çalışıyoruz"

Yozgat Güreş Eğitim Merkezi antrenörlerinden Fatih Canbaş da merkezde yaklaşık 100 sporcunun bulunduğunu belirterek, "Burada dışarıdan gelen sporcularımız da var. Kendi yetiştirdiğimiz, Güreş Eğitim Merkezi'ne bağlı çocuklarımız da bulunuyor. Toplam mevcudumuz 100 kişiyi buluyor. Buradan yeni Rıza Kayaalp'ler, yeni Atakan Yüksel'ler çıkarmaya çalışıyoruz. Hemen hemen her kategoride şampiyonumuz var. Ahmet kardeşimiz veteranlarda dünya üçüncüsü oldu. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.