Gürcistan'dan gelip Trabzon'u esir aldı! Köylüler kara kara düşünüyor, hepsini yok ediyor

3

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında kentte son 3 yılda 200 binin üzerinde samuray arısının doğaya salındığını, kimyasal mücadele çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü belirterek, "2017 yılında Gürcistan'dan transport araç ve gemilerle belli miktar da karadan kokarca ülkemize giriş yaptı. Pik seviyesi 2020 yılından sonra başladı. Bakanlığımız dünyadaki gelişimleri, başarılı çalışmaları, yapmış oldukları hataları tecrübe edinerek 5 yıllık eylem planı uygulattı. Bakanlığımız her yıl yüksek miktarlarda ödenekler vererek hem kimyasal mücadele hem biyolojik mücadele hem de fiziksel mücadelemizi gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 200 binin üzerinde biyolojik mücadele kapsamında samuray arısını doğaya bıraktık. Dünyanın göstermiş olduğu başarı ve başarısızlıkları tecrübe edindik derken dünyada normalde kokarca geldikten 20 yıl sonra samuray arısı takip ediyor. Samuray arısının en büyük özelliği kokarca yumurtasının içerisine kendi parazitlerini bırakarak orada kokarcanın değil de kendi yumurtasının çıkmasını sağlıyor. Bu kokarcanın neslini tüketiyor. Bizim laboratuvarlarımızda samuray arısı üreterek yıllarca beklemeye gerek kalmadan 3-5 yıl içerisinde samuray arılarını doğaya bıraktık. Doğaya 3 yıldır yoğun bir şekilde samuray arısı bıraktık. Samuray arısının görevini yaptığı, doğaya adapte olduğu, kokarca yumurtalarını parazitlendiğini net olarak gözlemliyoruz" dedi.