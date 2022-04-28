Türk savunma devinden önemli başarı

Hava savunma sistemleri, kamera ve radar projeleri ve daha fazlası. Türk savunma devi ASELSAN başarılı projeleri ile 2022'ye güçlü başladı.

Aselsan'ın 2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı. Dünyanın en büyük 100 savunma firması içerisinde yer alan ASELSAN'ın başarısı cirosuna da yansıdı. ASELSAN'ın 2022 yılında 3 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre %38 büyüyerek 4,4 milyar liraya ulaştı. ASELSAN'ın net karı da geçen senin aynı dönemine göre yüzde 36 arttı. Ve 1,7 milyar lira seviyesine yükseldi.

ASELSAN mali başarısını yürüttüğü kritik projeler, ihracat başarısı ve işbirliği yaptığı tedarikçilerle sağladı. 2022'nin ilk çeyreğinde tedarikçilere 5,3 milyar lira ödeme yapıldı. Yine yılın ilk 3 ayında daha önce dışarıdan alınan 47 ürün millileştirildi. Böylece son 3 yılda millileştirilen ürün sayısı 554'ünüzerine çıktı. Ve toplamda 243 milyon dolara yakın bir para Türkiye'de kaldı.

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, ekonomimize katkı sağlamayaı sürdürdüğümüz bir çeyreği daha geride bıraktık. Şirketimizin 2022 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla bakiye siparişleri 8,3 milyar dolar oldu dedi.