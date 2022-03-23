°
Şehir seçiniz
    BİST2.2030.64EURO16.35-0.05USD14.82-0.01ALTIN913.56-0.28
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiDoğal gaz desteği ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan duyurdu, bin 150 lira...
    HaberlerEkonomi Haberleri Doğal gaz desteği ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan duyurdu, bin 150 lira...
    ABONE OL

    Doğal gaz desteği ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan duyurdu, bin 150 lira...

    Doğal gaz desteği ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan duyurdu, ödemeler başlıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor, doğal gaz destek tutarı 450 TL-1.150 TL arasında değişiyor. Faturalarını ibraz edenler paraların PTT üzerinden alınıyor. Kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğinde ödemelerin başladığını açıkladı.

    23.03.2022 - 09:15 |
    Doğal gaz desteği ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan duyurdu, bin 150 lira...

    Doğal gaz desteği ile ilgili son dakika gelişmesi! Daha önce ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek verileceği açıklanmıştı. Ödemeler bugün başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor, paralar ise faturaların ibraz edilmesi halinde PTT’den alınıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere sağlanan kömür yardımının yanı sıra hayata geçirilen doğalgaz yardımı kapsamındaki ödemelere ilişkin bilgiler verdi.

    Doğal gaz Tüketim Desteğine başvuruların 18 Şubat tarihi itibarıyla başladığını belirten Bakan Yanık, “Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplamda 80,5 milyon TL’lik destek verdik” dedi.

    Doğalgaz Tüketim Desteğine başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden devam ettiğini hatırlatan Bakan Yanık, başvuru süreci tamamlanan hanelere ödemelerin süreceğini bildirdi.

    İhtiyaç sahibi olan, doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz abonesi bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişiyor. Ödemelerimizi iki taksit olarak gerçekleştiriyoruz. Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 TL ile 575 TL arasında değişecek” ifadelerini kullandı.

    Doğalgaz Tüketim Desteğinden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğinin altını çizen Bakan Yanık, “Vatandaşlarımız, e-Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak” dedi.

    SAĞLIK RAPORU BULUNAN KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 EK ÖDEME YAPILACAK

    Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını hatırlatan Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvuru sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız” diye konuştu.

    10.000 TL maaşla eleman bulunamıyor! Ücretler ikiye katlandı, İstanbul ve...
    İlgili Haber
    10.000 TL maaşla eleman bulunamıyor! Ücretler ikiye katlandı, İstanbul ve...
    Merkez Bankası yatırımcılarla buluşacak
    İlgili Haber
    Merkez Bankası yatırımcılarla buluşacak
    Yeni akaryakıt fiyatları! Benzin ve motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar oldu?
    İlgili Haber
    Yeni akaryakıt fiyatları! Benzin ve motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar oldu?
    Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme
    İlgili Haber
    Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme
    İş adamı Hüseyin Gürbüz vefat etti!
    İlgili Haber
    İş adamı Hüseyin Gürbüz vefat etti!
    Bakan Dönmez duyurdu: Bittiğinde dünyanın mega projelerinden olacak!
    İlgili Haber
    Bakan Dönmez duyurdu: Bittiğinde dünyanın mega projelerinden olacak!

    GÜNCEL HABERLER

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa güne yükselişle başladı

    Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

    Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

    Tüketici güven endeksi açıklandı

    Tüketici güven endeksi açıklandı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa güne yükselişle başladı

    Sıradaki Haber
    Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

    Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

    Sıradaki Haber
    Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Sıradaki Haber
    Adıyaman Üniversitesi KPSS’den en az 50 puanla 4/B sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Adıyaman Üniversitesi KPSS’den en az 50 puanla 4/B sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Sıradaki Haber