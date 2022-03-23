10.000 TL maaşla eleman bulunamıyor! Ücretler ikiye katlandı, İstanbul ve...

10 bin lira ile çalışacak eleman bulmakta zorluk çekiliyor. Mücevher sektöründe çalışmak isteyenler için önemli bir istihdam açığı bulunuyor. Türk mücevherciler, İtalya'nın Vicenza şehrinde düzenlenen Vicenzaoro 2022 Altın, Gümüş, Değerli Taşlar ve Tasarım Fuarı'na çıkarma yaptı. 17 - 21 Mart tarihleri arasında açık kalan fuara 62 Türk firması katıldı. Fuarda 1000 euro ile 1 milyon euro arasında fiyatlara sahip mücevherler görücüye çıkarıldı. Mücevher İhracatçıları Birliği(JTR) Başkanı Mustafa Kamar, Vicenza'nın dünyanın en büyük fuarlarından biri olduğunu belirterek, "Fuarlarda Türk şirketleri öne çıkmaya başladı. Bu fuardaki 600 katılımcının 62'si Türk firması. Mücevherde payını yükselten iki ülkeden biri biziz, diğeri ise Çin. İtalya'nın yerini biz almaya başladık. İtalya'da üretici azalırken Türkiye'de her geçen gün artıyor" dedi.

İhracatta patlama

Türkiye'nin 30 yıldır katıldığı fuarda öne çıkan ülkeler arasına girdiğini anlatan Kamar, bu yıl Vicenzaaro fuarına katılan Türk firmalarının 300 - 500 milyon dolar arasında iş anlaşması yapmasını beklediklerini kaydetti. Fuarda, aralarında Zen Pırlanta, Arpaş, Roberto Bravo gibi markaların bulunduğu Türk firmaları gövde gösterisi yaptı.

Kamar, sektörün dünyada en önemli fuarlarının Vicenza, Hong Kong, Amerika ve İstanbul'da düzenlendiğini aktararak, 24 - 27 Mart tarihlerinde İstanbul'da başlayacak olan İstanbul Jewelry Show'un da dünyada yükselişe geçen fuarlardan biri olduğuna dikkat çekti. Sektörün fuarlarla ihracatını artırdığına işaret eden Mustafa Kamar, şunları söyledi: "Turizm gelirleri dahil olmadan sektörün bugün ihracatı 11 milyar dolara ulaştı. Bu alanda yükselirken dünya ticaretinden yüzde 5 pay alıyoruz. Bunun yüzde 10'a çıkması işten bile değil. İtalyanların pazar payını alıyoruz. Dünyada bu alanda en büyük pazarlar Türkiye, Rusya, Çin ve Amerika. ABD, Çin'den 12 milyar dolarlık ürün alıyor. Bizden ise 250 milyon dolarlık alım yapıyordu. ABD, pandemiden sonra bizden satın alma yapmak istiyor. 2021'i çok iyi geçirdik. Bu ülkeyle ihracatımız yüzde 80 artarak 1 milyar dolara çıktı. Şirketler olarak ikinci vardiya üretime geçtik. Ancak bu kez istihdam eksiği çıktı. Yeterli eleman olsa üçüncü vardiyaya da geçebiliriz."

Kamar, kuyumculuğun önü açık bir sektör olduğuna ve devletin strat ejik sektörler arasına alması gerektiğine vurgu yaparken, ülke olarak ihracatın yüzde 50'sini Amerika, Dubai ve Irak'a yaptıklarını, ihracat pazarlarını 15-20 ülkeye çıkarma hedefinde olduklarını söyledi.

‘10 bin TL maaşla eleman bulamıyoruz’

Mustafa Kamar, sektördeki eleman eksikliğine de işaret ederek, “Elemanlar gruplar halinde transfer oluyor. Maaşları iki katına çıktı. Cilacı, mumcu, kalıpçı, monturcu, hepsine ihtiyaç var. Maaşlarda yüzde 100 artış var. 6 bin üretici ve 35 bin perakendecinin faaliyet gösterdiği sektörde 300 bin kişi çalışıyor. Çalışan açığını kapatmak için de üretimi İstanbul dışına kaydırmak lazım. Kahramanmaraş’ta Kuyumcukent benzeri bir yer açıldı. İstanbul’da maliyet çok arttı, eleman bulmak zor. 10 bin TL maaşla çalışacak insan bulamıyoruz. Sektörün iki okulu var. Stajyerler işe başlasa da yetmiyor. Mesleki ve teknik liselerde tanıtım günleri düzenleyeceğiz.” (Hanife Baş / Milliyet)