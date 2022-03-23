Ukrayna - Rusya savaşında son dakika haberleri... Putin'e peş peş ağır darbeler: 15'inci Rus komutan öldürüldü...
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 28. güne çatışmalar ve bombalamalarla girildi. Savaş bölgesinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Rus ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Ukrayna'da 15'inci Rus komutan öldürüldü. Kremlin Sözcüsü Peskov, 'Ülke varlığına tehdit olursa nükleere başvurulabilir' dedi. Zelenskiy, G7, NATO ve Avrupa Birliği zirvelerinde Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanması için çalışacaklarını duyurdu. Rusya Ukrayna’ya ait 83 askeri tesisi vurdu. Ukrayna polisi Rus sabotaj ekibini kıskıvrak yakaladı. Rusya, Ukrayna’ya düzenlediği gece saldırılarında 4 kenti vurdu...
Ukrayna'da ilerlemesi yavaşlayan Rus ordusunun saldırıları devam ederken bölgede kritik gelişmeler yaşanıyor. Rus ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Ukrayna'da 15'inci Rus komutan öldürüldü. Rusya düzenlediği gece saldırılarında 4 kenti bombalarken Ukrayna’ya ait 83 askeri tesisi de vurduğunu duyurdu. Kremlin Sözcüsü Peskov, 'Ülke varlığına tehdit olursa nükleere başvurulabilir' dedi. Ukrayna polisi Rus sabotaj ekibini kıskıvrak yakaladı. İşte savaş bölgesinde saat saat gelişmeler...
09.45:
Amerikalı kaynaklara göre, ABD ve Batılı müttefikleri Rusya'yı G20'den çıkarmanın yollarını arıyor. Polonya, Salı günü ABD'ye Rusya'yı gruptan çıkarmayı teklif etti ve 'pozitif' yanıt aldı.
G20, dünyanın en büyük 20 ekonomisini barındıran ve iklim değişikliği ve kalkınma gibi küresel ekonomiyi ilgilendiren sorunların konuşulduğu bir grup.Batı'nın Ukrayna'daki savaş başaldığından bu yana yatırımlar uyguladığı Rusya'nın gruptan çıkarılması teklifi, Suudi Arabistan, Çin ve Hindistan tarafından veto edilebilir.
Bazı uzmanlar, bunun karşılığında G7 ülkelerinin bu yıl Ekim ayında Endonezya'da yapılacak G20 zirvesini boykot edebileceğini söylüyor.Konuyla ilgili soruları yanıtlayan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Bu yıl Rusya için işler uluslararası kurumlarda her zaman olduğu gibi yürümeyecek" dedi.
Rusya'nın Endonezya'daki büyükelçisi ise, Rus lider Vladimir Putin'in bu yıl düzenlenecek olan G20 zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Rusya, 2000'lerde G8 olarak genişletilen grubun da bir parçasıydı ancak 2014'te Kırım'ın ilhakından sonra bu gruptan çıkarılmış; grubun adı G7 olarak değiştirilmişti.
09.42:
Ukrayna Devlet Tahliye Bölgesi Yönetimi Ajansı, Rus birliklerinin önemli miktarda radyoaktif atık işleyen Merkezi Analitik Laboratuvarları'nı "yağmaladığını ve yok ettiğini" açıkladı.
Ukrayna Devlet Tahliye Bölgesi Yönetimi Ajansı tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Çernobil'de önemli miktarda radyoaktif atık işleyen en yeni Merkezi Analitik Laboratuvarı'nı "yağmaladığı ve yok ettiği" ifade edildi. Açıklamada, "Bugün düşmanın elinde olan laboratuvarda son derece aktif örnekler ve radyonüklid örnekleri vardı" denildi. Kurulması yaklaşık 6 milyon euroya mal olan laboratuvarın Avrupa'da başka yerde bulunmayan "değerli analitik ekipmanları" da içerdiği belirtildi.
1986'da dünyanın en kötü nükleer kazasının yaşandığı yer olan Çernobil'deki santral, faaliyette değil ancak yine de sürekli kontrol gerektiriyor. Eski nükleer bölge büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ederken, Ukrayna parlamentosu uydu görüntülerinden alınan görüntülerden yola çıkarak santral çevresinde orman yangınlarının çıktığını ifade etmişti.
08.15:
Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernobil'i işgalin ilk günlerinde ele geçiren Rus birlikleri, nükleer santraldeki yeni bir laboratuvarı yok etti. 6 milyon euro değerindeki laboratuvar, Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle 2015 yılında açılmıştı. Ukraynalı yetkililer, nükleer atıkların yönetiminin gerçekleştirildiği laboratuvarda radyosyon yayan radyonüklitlerin bulunduğu bilgisini verdi.
08.10:
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, neredeyse her cephede ilerleyişi duran Rus ordusunun lojistik ve teçhizat sorunlarıyla mücadele ettiğini bildiriyor. Pentagon sözcüsü John Kirby, "Komuta ve kontrol problemleri var diye düşünüyoruz" dedi.
Üst düzey bir yetkiliye göre ise; Pentagon, Ukrayna'nın işgaline katılan Rus askerlerden yüzde 10'unun geride kalan yaklaşık bir aylık sürede devre dışı kalmış olabileceğini tahmin ediyor.
08.05:
ABD Başkanı Joe Biden, Perşembe günü Avrupa Birliği, NATO ve G7 ülkelerinin liderleriyle bir araya gelmek için Brüksel'e gidiyor. Brüksel'in ardından Cuma günü de Polonya'nın başkenti Varşova'da olacak.
07.55:
Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, günlerdir Rus işgalcilere karşı direnen Mariupol şehrinde 100 bin sivilin kapana kısıldığını söyledi.
07.07: 15'İNCİ KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ
Putin'in Ukrayna ile savaşının başlamasından bu yana 15. üst düzey komutanını kaybettiği bildirildi.İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Albay Alexei Sharov 200 binden fazla kişinin mahsur kaldığı Ukrayna kenti Mariupol'da öldürüldü. Sharov'un Rusya'nın son derece önemli gördüğü kente ele geçirmek için kritik bir role sahip olduğu belirtiliyordu.
Ukrayna ordusu subayı Anatoliy Stefan, Rusya Deniz Piyadeleri'ne bağlı 810. Zhukov Tugayı'nın komutanı olan Sharov'un ölümünü sosyal medya hesaplarından duyurdu.Sharov'un ölümü, 45. Mühendislik Alayı Komutanı Albay Nikolay Ovcharenko'nun ölümünün ardından geldi.
04.16:
Rus ordusu tarafından, Ukrayna’nın bazı kentlerine yine roketli saldırılar düzenlendi. Rusya tarafından, Ukrayna'nın başkenti Kiev’in merkeze yakın bölgelerine yapılan roketli saldırılarda bir nokta büyük bir şiddetle vuruldu. Roketlerin vurduğu noktada büyük ölçekli patlamalar yaşanırken, bu patlamalar kentin her tarafından hem görüldü hem de duyuldu. Ukrayna’nın Borispol kentine de Rus birlikleri tarafından büyük bir saldırı gerçekleştirildi. Roketlerle yapılan saldırılarda kentin hemen dışındaki bir nokta hedef alındı. Vurulmanın etkisiyle gökyüzüne büyük bir alev bulutu yükselirken, kentteki saldırının hangi hedefi vurduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Herson kenti de hedef alındı
Aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna operasyonlarında en çok saldırı altında tuttuğu Herson kentine bu gece de saldırı yapıldı. Yapılan saldırıda geniş bir alanda büyük bir patlama meydana geldi. Kent merkezine çok yakın bir noktada meydana gelen patlamalar ve çıkan yangın, kent sakinlerinde korkuya neden oldu. Rusya’nın bu saldırısıyla ilgili kamuoyuna henüz detaylar aktarılmazken, kentin bazı bölgelerine roketli saldırıların sürdüğü belirtildi.
Dnipro Bölgesi’nde de patlamalar meydana geldi
Ukrayna’nın Dnipro Bölgesi’ne bağlı Kryvyi Rih kentine de Rus ordusu tarafından saldırı düzenlendi. Kentin hemen dışında bir bölgeye yapılan saldırının roketlerle gerçekleştirildiği öğrenilirken, kentin başka bir noktasına da roket atışı yapıldığı açıklandı. Yetkili makamlardan ise, kente yönelik saldırılarda sivil alanların vurulup vurulmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.
Ukrayna, 24. Ayrı Mekanize Tugayı'nı hedef aldı
Ukrayna birlikleri tarafından, Luhansk bölgesinde yer alan ve adını Kral Daniel'den alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı'na yönelik saldırılar düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, tugayın cephane deposu Ukrayna ordusu tarafından imha edildi.
03.49:
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında en çok vurulan kentlerden olan Sumi kentinde yapılan son saldırılarda büyük bir yangın çıktı. Sumi Valisi Dmitry Zhivitsky yaptığı açıklamada, kentte çıkan yangının yoğun Rus bombardımanı ve sokak çatışmaları nedeniyle söndürülemediğini belirterek, "Trostyanets sivil yerleşim alanında dün başlayan çatışmalar bugün de devam ediyor. Trostyanets’te çok büyük bir yangın çıktı. Çatışmalar nedeniyle yangın söndürülemiyor. Trostyanets sakinlerine sesleniyorum. Yoğun bombardıman ve sokak çatışmaları devam ediyor. Yoğun duman olabilir. Lütfen pencerelerinizi kapalı tutun, sığınaklarda kalın" ifadelerini kullanarak kent halkına seslendi. Zhivitsky açıklamasında, kent halkını uyarırken yangının çıkma nedenine ve yangının ne kadarlık bir alanda etkili olduğu konusunda bilgi vermedi.
03.42:
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında Rus ordusunun kullandığı tüm araçların üzerinde yazan Z harfi hala tartışılmaya devam ederken, Rusya ise bu harfi propaganda aracı olarak kullanmaya devam ediyor. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından, Rusya’nın Arhangelsk Bölgesi’ndeki Plesetsk Uzay Üssü’nden, Rusya ordusunu için Soyuz 2.1a roketi fırlatıldı. Plesetsk Uzay Üssü’nde roket fırlatılmadan önce ise kısa bir tören düzenlenirken, Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin’in de izlediği fırlatmada, Soyuz 2.1a roketinin üzerine Rus birliklerinin Ukrayna’daki operasyonlar sırasında kullandığı "Z" harfi yazıldı. Böylelikle Rusya, Ukrayna’daki operasyonlarına dair sembolünü uzaya taşımış oldu.
03.26:
Rusya tarafından eğitilen ve bir şekilde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ulaşmayı başaran sabotajcılar başkent Kiev’de suçüstü yakalandı. Dikkatli ve uyanık Ukrayna'nın başkenti Kiev polisi, kontrol noktalarından geçmek isteyen 2 şahsı şüphe üzerine durdurdu. Üzerlerinde hiçbir evrak çıkmayan şahıslar, kim oldukları ve nerden geldikleri sorulduğunda ise tutarsız cevaplar verdi. Şüphe üzerine şahısların üzerinde yapılan aramada, sabotajcıların üstünde yapacakları görevlerinin yazılı olduğu bir defter ve Rusya’da kullanılan bir telefon hattı ele geçirildi. Daha sonra yere yatırılarak kelepçelenen şahıslar emniyete götürüldü.
02.18:
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline yönelik düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna askeri güçlerinin savunma konumundan hücum konumuna doğru ilerlemekte olduklarına dair işaretler gördüğünü kaydetti. Kirby, "Ukrayna'nın saldırıda ilerlediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. Kirby, Ukrayna'nın güneyindeki Herson kenti yakınlarındaki Ukraynalıların "bölgeyi yeniden kazanmaya çalıştıklarını" belirtti. Kirby, "Ukraynalılar, savunmak için doğru yerler olduğuna inandıkları yerleri çok akıllıca, çok çevik ve mantıklı bir şekilde savunuyorlar. Özellikle güneyde Herson yakınlarındaki yerlerde, topraklarını yeniden kazanmaya çalıştılar" dedi.
01.57:
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Rusya'nın bugünkü operasyonlarının sonuçlarıyla ilgili detaylara değindi. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada Konaşenkov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 54. Mekanize Tugayı'nın geri çekilen birliklerini takip eden Rus Silahlı Kuvvetleri birimleri, günde 4 kilometre daha ilerleyerek Novomikhailova yerleşimine yaklaştı. Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri Verkhnetoretskoe yerleşim alanının kontrolünü ele geçirdi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Hava İndirme Tugayı'nın birimlerine saldırmaya devam ediyor. 2 tank, 5 piyade savaş aracı, 3 saha topçusu ve 7 arazi aracı imha edildi. 22 Mart'ta Ukrayna askeri tesislerine hava ve deniz kaynaklı yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ateşlendi. Lısıçansk ve Kramatorsk yerleşim alanları Ukrayna birliklerine ait akaryakıt ve yağ depoları, Druzhkivka’da bir roket ve topçu silah deposu, Nadezhdina ve Novooleksandrovka’daki mühimmat depoları imha edildi" ifadelerini kullandı.
01.19:
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu hafta gerçekleşecek olan G7, NATO ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinde Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanması için çalışacaklarını duyurdu.
01.11:
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 28 gündür devam ediyor. Ukrayna’daki askeri merkezlerin yanı sıra stratejik noktalar da Rus bombardımanı altında kaldı. Rusya ordusu, Ukrayna’nın Lugansk bölgesindeki bir petrol işleme tesisini bombaladı. Bombardıman sonrası tesis alevlere teslim olurken, Ukrayna Acil Durumlar Servisi’ne bağlı ekipler olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmaları başlattı. Tesisten yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, olayda ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama
00.59:
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaklaşık 1 saatlik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede liderlerin tek tartışma konusu Ukrayna meselesi olurken Paris’ten ilk yapılan açıklamada, liderlerin Ukrayna sorununun çözümünü etraflıca tartıştığı ve Macron’un, Ukrayna’daki sorunun çözümü yönünde tek yol olarak ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladığı belirtildi. Kremlin Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Fransız tarafının inisiyatifiyle, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesi yaptı. Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında devam eden müzakereler de dahil olmak üzere Ukrayna çevresindeki durum hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi devam etti" denildi.
00.05:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD merkezli CNN televizyonunda Christiane Amanpour'a Ukrayna’daki Rus operasyonları ve gündeme ilişkin röportaj verdi. Röportajın en önemli sorusu Amanpour tarafından, Rusya’nın nükleer silah kullanıp kullanmayacağı yönünde oldu. Kendilerine yönelik hiçbir tehdidi göz ardı etmeyeceklerini ima eden Peskov, “Ülke varlığına tehdit olursa nükleere başvurulabilir” dedi.