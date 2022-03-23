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GündemSGK'dan ilaç alanlar dikkat! Geçersiz sayılacak, son gün 30 Nisan...
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SGK'dan ilaç alanlar dikkat! Geçersiz sayılacak, son gün 30 Nisan...

SGK resmen duyurdu. Süre daralıyor, geçersiz sayılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uyarıldı. 30 Nisan 2022 tarihine kadar raporlarını yenilemeyen kişilerin raporları geçersiz sayılacak ve raporlu ilaçlar alınamayacak. Ancak TEİS tarafından yapılan açıklamada hastaların rapor sürelerini uzatabilmeleri için 1.5 - 2 aydan önce randevu alamadığı bu durumunda hastalar için sorun yarattığı kaydedildi.

23.03.2022 - 07:43 |
SGK'dan ilaç alanlar dikkat! Geçersiz sayılacak, son gün 30 Nisan...

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan flaş uyarı! SGK tarafından 30 Nisan'a kadar süre tanındı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, “Ancak raporunu yenilemek için hastanelere başvuran hastaların 1.5 - 2 aydan önce randevu alamadıklarını görüyoruz. Böyle devam ederse büyük sıkıntı yaşanacaktır.

Sorun bir an önce çözülmeli” dedi. Saydan şunları söyledi: “Kronik hastalıklara ait sağlık raporlarının 30.04.2022 tarihinde sona ermesi nedeniyle hastaların raporlarını yenilemesi konusunda eczacılar olarak uyarılarda bulunuyoruz. Ancak raporlarını yenilemek isteyen hastaların hastanelerden en erken 1.5 - 2 ay sonrasına randevu alabildikleri ortaya çıktı.

İlgili uzman gerektiren ilaçların yazılması ve raporlarının çıkarılması konusunda da çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın gerekli düzenlemeleri yapması şart. Eğer önlem alınmazsa hastalar çok büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kalacaklar ve raporlarını yeniletemedikleri için kullandıkları ilaçlarla tıbbi cihazlara ulaşamayacaklar. TEİS olarak, oluşan Hasta mağduriyeti konusunda ilgili kurumların bir an önce çözüm bulması ve acilen gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğini düşünüyoruz.” (Hürriyet)

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