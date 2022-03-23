GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRusya, üzerinde Z harfi yazan Soyuz roketini uzaya gönderdi
HaberlerDünya Haberleri Rusya, üzerinde Z harfi yazan Soyuz roketini uzaya gönderdi
ABONE OL

Rusya, üzerinde Z harfi yazan Soyuz roketini uzaya gönderdi

 Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Rusya’nın Arhangelsk Bölgesi’ndeki Plesetsk Uzay Üssü’nden Rus ordusu için üzerinde Rusya’nın Ukrayna operasyonlarında kullandığı Z harfi yazılı Soyuz 2.1a roketini uzaya gönderdi.

23.03.2022 - 07:15 |
Rusya, üzerinde Z harfi yazan Soyuz roketini uzaya gönderdi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında Rus ordusunun kullandığı tüm araçların üzerinde yazan Z harfi hala tartışılmaya devam ederken, Rusya ise bu harfi propaganda aracı olarak kullanmaya devam ediyor. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından, Rusya’nın Arhangelsk Bölgesi’ndeki Plesetsk Uzay Üssü’nden, Rusya ordusunu için Soyuz 2.1a roketi fırlatıldı. Plesetsk Uzay Üssü’nde roket fırlatılmadan önce ise kısa bir tören düzenlenirken, Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin’in de izlediği fırlatmada, Soyuz 2.1a roketinin üzerine Rus birliklerinin Ukrayna’daki operasyonlar sırasında kullandığı "Z" harfi yazıldı. Böylelikle Rusya, Ukrayna’daki operasyonlarına dair sembolünü uzaya taşımış oldu.

Kuzey Denizi Rotası bölgesindeki deniz gemileri ve keşif uçakları arasında iletişim kurulması maksadıyla gönderilen roketin uzaydaki yörüngesine oturmasının ardından faaliyetine başlayacağı belirtildi. Roscosmos tarafından gönderilen uydu ile Sibirya ve Uzak Doğu arasında da ticari iletişim faaliyetlerin yürütülmesi planlanıyor.

Rusya, Ukrayna’ya düzenlediği gece saldırılarında 4 kenti vurdu
İlgili Haber
Rusya, Ukrayna’ya düzenlediği gece saldırılarında 4 kenti vurdu

GÜNCEL HABERLER

Merkez Bankası yatırımcılarla buluşacak

Merkez Bankası yatırımcılarla buluşacak

Türkiye’ye gelir gelmez toprağı öptü, diz çöküp dua etti

Türkiye’ye gelir gelmez toprağı öptü, diz çöküp dua etti

Savaş mağduru tır şoförü, Türkiye’ye gelir gelmez toprağı öptü, diz çöküp dua etti

Savaş mağduru tır şoförü, Türkiye’ye gelir gelmez toprağı öptü, diz çöküp dua etti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Merkez Bankası yatırımcılarla buluşacak

Merkez Bankası yatırımcılarla buluşacak

Sıradaki Haber
Türkiye’ye gelir gelmez toprağı öptü, diz çöküp dua etti

Türkiye’ye gelir gelmez toprağı öptü, diz çöküp dua etti

Sıradaki Haber
Rusya, üzerinde Z harfi yazan Soyuz roketini uzaya gönderdi

Rusya, üzerinde Z harfi yazan Soyuz roketini uzaya gönderdi

Sıradaki Haber
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Sıradaki Haber