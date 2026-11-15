Üniversitelerde 4 yıllık eğitim 3 yıla düşüyor! YÖK neden değişikliğe gidiyor, hangi bölümler etkilenecek?

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YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni modelin birkaç yıllık hazırlık ve geçiş sürecinin ardından uygulanabileceğini belirtti. Bununla birlikte 2027 veya 2028 yılı için kesin bir başlangıç tarihi açıklanmadı. Uygulamanın takvimi, üniversiteler ve ilgili kurumlarla yürütülecek çalışmaların ardından netleşecek.



MEVCUT ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ 3 YILDA MEZUN OLABİLECEK Mİ?



Hâlihazırda üniversitede okuyan öğrencilerin yeni sistemden yararlanıp yararlanamayacağı henüz belli değil. Düzenlemenin yalnızca yeni kayıt yaptıracak öğrencileri mi kapsayacağı, yoksa mevcut öğrencilere de erken mezuniyet hakkı tanınıp tanınmayacağı açıklanmadı. Resmî bir değişiklik yapılana kadar öğrenciler için mevcut mezuniyet koşulları geçerli olmaya devam edecek.