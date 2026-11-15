Üniversitelerde 4 yıllık eğitim 3 yıla düşüyor! YÖK neden değişikliğe gidiyor, hangi bölümler etkilenecek?
Üniversitelerde lisans eğitimi 3 yıla mı düşüyor, 4 yıllık üniversiteler ne zaman 3 yıl olacak? Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın açıklamaları, Türkiye'de yükseköğretim sisteminde önemli bir değişikliğin gündemde olduğunu ortaya koydu. Üniversitelerde dört yıl süren lisans eğitiminin bazı bölümlerde üç yıla indirilmesi, ders sayılarının azaltılması ve müfredatın yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Yeni modelin gerekçeleri arasında gençlerin çalışma hayatına daha erken başlaması, düşen doğurganlık oranları, evlilik yaşının yükselmesi ve Avrupa'daki eğitim sistemine uyum sağlanması bulunuyor. Peki, üniversite eğitimi neden 3 yıla düşürülüyor? Yeni sistem ne zaman başlayacak, hangi bölümleri kapsayacak? Hukuk, mühendislik, öğretmenlik ve hemşirelik bölümleri 3 yıl mı olacak? Mevcut üniversite öğrencileri bu düzenlemeden etkilenecek mi? İşte YÖK'ün üzerinde çalıştığı üç yıllık lisans modeline ilişkin merak edilen ayrıntılar...
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Üniversitelerde 4 yıllık lisans eğitiminin 3 yıla indirilmesine yönelik çalışmalar hız kazandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılması için yaklaşık bir yıldır hazırlık yapıldığını açıkladı. Gençlerin iş hayatına daha erken başlaması, eğitim süresinin kısaltılması ve Avrupa'daki üniversite modellerine uyum sağlanması hedefleniyor. Açıklamanın ardından öğrenciler ve üniversite adayları, "4 yıllık üniversiteler kalkıyor mu, lisans eğitimi neden 3 yıla düşüyor, hangi bölümler etkilenecek?" sorularına yanıt aramaya başladı.
ÜNİVERSİTELERDE 4 YILLIK EĞİTİM 3 YILA MI DÜŞÜYOR?
YÖK, bazı lisans programlarının 3 yılda tamamlanabilmesine yönelik yeni bir model üzerinde çalışıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, Avrupa'daki örneklere benzer şekilde 180 AKTS kredisi üzerinden eğitim verilmesinin değerlendirildiğini açıkladı. Ancak düzenleme henüz yürürlüğe girmedi ve bütün bölümlerin 3 yıla indirileceğine ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.
LİSANS EĞİTİMİ NEDEN 3 YILA DÜŞÜRÜLÜYOR?
Yeni modelin temel gerekçeleri arasında gençlerin çalışma hayatına daha erken katılması ve üniversitelerdeki ders yoğunluğunun azaltılması bulunuyor. Özvar, Türkiye'de 12 yıllık zorunlu eğitimin ardından 4 yıllık üniversite öğreniminin gençlerin hayata atılma yaşını yükselttiğine dikkat çekti. Eğitim süresinin kısaltılmasıyla mezunların iş hayatına daha erken başlaması hedefleniyor.
EVLİLİK YAŞI VE DOĞURGANLIK ORANLARI DA GÜNDEMDE
YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'de evlilik yaşının yükselmesi ve doğurganlık oranlarının düşmesinin de değerlendirilmesi gereken konular arasında olduğunu belirtti. Gençlerin uzun yıllar eğitim sisteminde kalmasının yaşam planlarını etkileyebildiğini ifade eden Özvar, yükseköğretim sisteminin değişen toplumsal koşullara uygun hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.
ÜNİVERSİTELERDE DERS SAYILARI AZALACAK MI?
Yeni düzenlemeyle birlikte üniversite müfredatlarının sadeleştirilmesi de gündemde. Özvar, Türkiye'deki lisans programlarında yaklaşık 60 ders bulunduğunu, Avrupa'daki bazı üniversitelerde ise bu sayının 20-25 seviyesinde olduğunu söyledi. Çalışmalar kapsamında gereksiz ders tekrarlarının azaltılması, uygulamalı eğitimin güçlendirilmesi ve yapay zekâ gibi yeni teknolojilere müfredatta daha fazla yer verilmesi planlanıyor.
HANGİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ 3 YILA DÜŞECEK?
Üç yıllık lisans modelinin hangi bölümlerde uygulanacağı henüz açıklanmadı. Eğitim, iktisadi ve idari bilimler ile fen-edebiyat fakültelerindeki bazı programların yeni modele uygun olabileceği değerlendiriliyor. Ancak hukuk, mühendislik, mimarlık ve sağlık alanları dahil hiçbir bölüm için kesinleşmiş bir geçiş listesi bulunmuyor.
3+2 EĞİTİM MODELİ NEDİR?
YÖK Başkanı Özvar, bazı mesleklerde üç yıllık lisans eğitiminin ardından iki yıllık uzmanlık eğitimi verilmesini öngören 3+2 modeline de dikkat çekti. Özellikle mühendislik ve mimarlık gibi mesleki yeterlilik gerektiren alanlarda farklı eğitim süreleri gündeme gelebilecek. Ancak bu modelin Türkiye'de hangi bölümlerde uygulanacağı henüz netleşmedi.
4 YILLIK ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN 3 YIL OLACAK?
YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni modelin birkaç yıllık hazırlık ve geçiş sürecinin ardından uygulanabileceğini belirtti. Bununla birlikte 2027 veya 2028 yılı için kesin bir başlangıç tarihi açıklanmadı. Uygulamanın takvimi, üniversiteler ve ilgili kurumlarla yürütülecek çalışmaların ardından netleşecek.
MEVCUT ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ 3 YILDA MEZUN OLABİLECEK Mİ?
Hâlihazırda üniversitede okuyan öğrencilerin yeni sistemden yararlanıp yararlanamayacağı henüz belli değil. Düzenlemenin yalnızca yeni kayıt yaptıracak öğrencileri mi kapsayacağı, yoksa mevcut öğrencilere de erken mezuniyet hakkı tanınıp tanınmayacağı açıklanmadı. Resmî bir değişiklik yapılana kadar öğrenciler için mevcut mezuniyet koşulları geçerli olmaya devam edecek.