ÖSYM duyurdu! KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandı: Branş bazında sıralama nasıl sorgulanır?
2026 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ÖSYM AİS branş sıralaması nasıl öğrenilir? 2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılan adayların merakla beklediği branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından erişime açıldı. “KPSS Ön Lisans branş sıralaması nereden bakılır?”, “Branş bazında sıralama ne işe yarar?”, “KPSS sıralaması yerleştirmeyi etkiler mi?”, “ÖSYM AİS branş sıralaması nasıl sorgulanır?” soruları adayların gündeminde. İşte 2026 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama ekranı ve ÖSYM’nin açıklamasına ilişkin detaylar...
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2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gözü bu kez branş bazında sıralamalara çevrildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar, kendi eğitim alanlarında sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını görmek için KPSS Ön Lisans branş sıralaması, ÖSYM branş bazında sıralama, AİS KPSS sıralama ekranı sorgularını araştırmaya başladı.
ÖSYM, 12 Kasım 2026 tarihinde yaptığı duyuruyla 2026 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaların Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtıldığını açıkladı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM AİS üzerinden kendi sıralamalarını görüntüleyebilecek.
2026 KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI MI?
Evet. ÖSYM, 2026 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 12 Kasım 2026 tarihinde erişime açtı.
Adaylar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınav sonuçlarına göre oluşturulan branş sıralamalarını görüntüleyebilecek.
KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?
2026 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamasını öğrenmek isteyen adayların ÖSYM AİS sistemine giriş yapması gerekiyor.
ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİNE GİRİŞ
Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili sınav ekranından branş bazında sıralamalarını görebilecek.
BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE DEMEK?
Branş bazında sıralama, adayların seçtikleri puan türü ve eğitim alanında sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını görmelerine imkân tanıyor.
ÖSYM’nin açıklamasına göre bu hizmet, adayların kendi durumlarını değerlendirebilmeleri amacıyla hazırlanıyor. Branş sıralaması, adayın kendi alanında yaklaşık olarak hangi konumda bulunduğunu görmesini sağlıyor.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI YERLEŞTİRMEYİ ETKİLER Mİ?
Hayır. ÖSYM, branş bazında sıralama hizmetinin yerleştirme işlemlerine herhangi bir etkisinin bulunmadığını özellikle belirtiyor.
Branş sıralaması yalnızca bilgilendirme amacı taşıyor. Adayların ekranda gördüğü sıralama bir yerleştirme sonucu veya resmi başarı belgesi niteliğinde değil.
BRANŞ BAZINDA SIRALAMA BELGE SAYILIR MI?
ÖSYM’nin açıklamasına göre branş bazında sıralama ekranında görüntülenen bilgiler belge niteliği taşımıyor.
Her türlü resmi değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınıyor. Bu nedenle adayların branş sıralamasını yalnızca kendi başarı durumlarını değerlendirmek amacıyla kullanması gerekiyor.
2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?
2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM tarafından açıklandı.
Sınava bu yıl yoğun katılım yaşandı. ÖSYM verilerine göre 2026 KPSS Ön Lisans’a 1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu. Başvuruların 989 bin 326’sını kadın, 603 bin 872’sini ise erkek adaylar oluşturdu.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ÖSYM’nin açıklamasına göre 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak.
Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise mevcut sınav sonuçlarının bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerliliğini koruyacağı belirtildi.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDEN ÖNEMLİ?
Branş bazında sıralama, özellikle tercih dönemlerinde adayların kendi alanlarındaki rekabet seviyesini anlamaları açısından fikir verebiliyor.
Adaylar bu ekran sayesinde aynı eğitim alanından sınava katılan diğer adaylar arasında yaklaşık konumlarını görebiliyor. Ancak bu sıralamanın tek başına bir atama veya tercih sonucu anlamına gelmediğinin unutulmaması gerekiyor.
2026 KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMA EKRANI
ÖSYM AİS üzerinden erişilebilen branş sıralaması ekranında adaylar;
puan türünü,
eğitim alanını,
branş bazındaki sıralamasını,
aynı alanda sınava giren adaylar arasındaki konumunu görüntüleyebiliyor.
ÖSYM, sıralamaların değerlendirilmesine ilişkin teknik açıklamaları da adayların erişimine sundu.