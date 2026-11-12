ÖSYM duyurdu! KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandı: Branş bazında sıralama nasıl sorgulanır?

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2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gözü bu kez branş bazında sıralamalara çevrildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar, kendi eğitim alanlarında sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını görmek için KPSS Ön Lisans branş sıralaması, ÖSYM branş bazında sıralama, AİS KPSS sıralama ekranı sorgularını araştırmaya başladı.



ÖSYM, 12 Kasım 2026 tarihinde yaptığı duyuruyla 2026 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaların Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtıldığını açıkladı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM AİS üzerinden kendi sıralamalarını görüntüleyebilecek.