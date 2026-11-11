EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2026 | Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri ne zaman? EKPSS tercihleri başladı mı?

1

2026 EKPSS tercih tarihleri, sınava katılan ve kamu kurumlarında engelli personel kadrolarına yerleşmek isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildi, sınav sonuçları ise 12 Mayıs’ta açıklandı. ÖSYM, 11 Kasım 2026 tarihinde yaptığı yeni duyuruyla adayların branş bazında sıralamalarını da Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıttı. Bu gelişmenin ardından gözler bir kez daha EKPSS tercih kılavuzuna çevrildi.



Peki 2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS tercihleri başladı mı, tercih kılavuzu yayımlandı mı? EKPSS tercihleri nereden yapılacak, kaç tercih hakkı olacak ve kadrolar ne zaman açıklanacak?