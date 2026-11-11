EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2026 | Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri ne zaman? EKPSS tercihleri başladı mı?
EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercih tarihleri belli oldu mu? Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen engelli adayların gözü ÖSYM’den gelecek tercih kılavuzu açıklamasına çevrildi. 2026-EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından 11 Kasım’da branş bazında sıralamaların da adayların erişimine açılmasıyla “EKPSS tercihleri başladı mı, tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler hangi tarihte yapılacak, EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?” soruları yeniden gündeme geldi. İşte 2026 EKPSS tercih takvimine ilişkin son durum...
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2026 EKPSS tercih tarihleri, sınava katılan ve kamu kurumlarında engelli personel kadrolarına yerleşmek isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildi, sınav sonuçları ise 12 Mayıs’ta açıklandı. ÖSYM, 11 Kasım 2026 tarihinde yaptığı yeni duyuruyla adayların branş bazında sıralamalarını da Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıttı. Bu gelişmenin ardından gözler bir kez daha EKPSS tercih kılavuzuna çevrildi.
Peki 2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS tercihleri başladı mı, tercih kılavuzu yayımlandı mı? EKPSS tercihleri nereden yapılacak, kaç tercih hakkı olacak ve kadrolar ne zaman açıklanacak?
EKPSS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
Hayır. 11 Kasım 2026 itibarıyla 2026-EKPSS sınav sonuçlarına göre yapılacak yeni tercih süreci henüz başlamadı.
ÖSYM’nin güncel EKPSS duyuruları arasında 2026 sınav sonuçları, kura başvuruları ve branş bazında sıralamalar yer alırken yeni tercih dönemine ilişkin bir kılavuz veya başlangıç tarihi henüz yayımlanmadı.
Bu nedenle adayların ÖSYM’den gelecek “EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme” duyurusunu takip etmesi gerekiyor.
2026 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2026-EKPSS puanlarıyla yapılacak yeni yerleştirmelerin tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.
ÖSYM’nin mevcut sınav ve tercih takviminde yeni dönem EKPSS yerleştirmeleri için ilan edilmiş kesin bir tarih bulunmuyor. Tercih tarihleri, kamu kurum ve kuruluşlarının engelli personel kadro taleplerinin belirlenmesinin ardından yayımlanacak tercih kılavuzuyla netleşecek.
Geçmiş dönemlerde EKPSS/Kura tercih işlemlerinin yılın farklı dönemlerinde gerçekleştirilebildiği görülüyor. Bu nedenle resmi açıklama yapılmadan kesin bir tarih vermek mümkün değil.
OCAK AYINDA EKPSS TERCİHLERİ YAPILMIŞTI
ÖSYM takviminde 8-9 Ocak 2026 tarihlerinde “2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme” kapsamında tercih işlemleri gerçekleştirildi.
Ancak bu tercih dönemi, 19 Nisan 2026’da yapılan yeni EKPSS sınavından önceki yerleştirme süreciydi. Söz konusu yerleştirme sonuçları da 2 Şubat 2026 tarihinde açıklandı.
Dolayısıyla şu anda beklenen süreç, 2026 yılında yapılan yeni EKPSS sınavı sonuçlarının kullanılacağı sonraki tercih ve yerleştirme dönemi.
EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI
ÖSYM, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü 2026-EKPSS branş bazında sıralamalarını açıkladı.
Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kendi alanlarındaki sıralamalarını görüntüleyebiliyor.
ÖSYM, branş bazında sıralamanın adayların kendi puan türü ve eğitim alanındaki diğer adaylar arasındaki durumlarını görmesini sağlayan bilgilendirme amaçlı bir hizmet olduğunu belirtti.
Branş sıralaması doğrudan yerleştirme sonucunu belirlemiyor ve resmi belge niteliği taşımıyor.
EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2026 EKPSS puanlarının kullanılacağı yeni tercih dönemi için kılavuz henüz yayımlanmadı.
ÖSYM tercih kılavuzunda;
Kamu kurumlarının açtığı kadrolar,
Kadro ve pozisyonların kontenjanları,
Mezuniyet şartları,
Nitelik kodları,
Tercih koşulları,
Tercih başlangıç ve bitiş tarihleri
yer alacak.
Adayların tercih yapmadan önce kılavuzdaki nitelik kodlarını ve özel şartları dikkatle incelemesi gerekecek.
EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
EKPSS tercihleri başladığında işlemler ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek.
Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra yayımlanan tercih kılavuzunda yer alan kadrolardan şartlarını taşıdıkları pozisyonları tercih listelerine ekleyebilecek.
Tercihlerin elektronik ortamda ve ÖSYM’nin belirleyeceği süre içerisinde tamamlanması gerekecek.
EKPSS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?
Tercih işlemleri ais.osym.gov.tr adresindeki ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.
ÖSYM, geçmiş EKPSS yerleştirmelerinde de tercih işlemlerini adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak gerçekleştirmesini istedi.
2026 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?
2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 19 Nisan 2026 tarihinde yapıldı.
ÖSYM, sınav sonuçlarını 12 Mayıs 2026 tarihinde adayların erişimine açtı. Ardından 14 Mayıs’ta adayların cevap kâğıtları ve cevapları yayımlandı.
Son olarak 11 Kasım’da 2026-EKPSS branş bazında sıralamalar açıklandı.
EKPSS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’den yeni yerleştirme takvimine ilişkin resmi duyuru gelmediği için EKPSS tercih başlangıç ve bitiş tarihleri şu an için belli değil.
Tercih süreci başladığında 2026 EKPSS tercih kılavuzu, kadro ve kontenjan listeleri ile başvuru tarihleri ÖSYM tarafından birlikte duyurulacak.
Adayların güncel gelişmeler için ÖSYM’nin resmi internet sitesi ile Aday İşlemleri Sistemi duyurularını takip etmesi gerekiyor.