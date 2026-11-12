YDS/2 sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? 22 Kasım YDS saat kaçta?

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Sınava katılacak adayların sınav giriş belgelerinde belirtilen bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmeleri öneriliyor. Özellikle farklı bir ilçede veya şehirde sınava girecek adayların ulaşım süresini hesaba katması önem taşıyor.



Adayların sınav binasına cep telefonu, akıllı saat, elektronik cihazlar ve ÖSYM tarafından yasaklanan eşyalarla girmemesi gerekiyor. Sınav günü geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi en önemli belgeler arasında yer alıyor.



ÖSYM’nin sınav günü için yayımlayacağı güncel uyarıların da ayrıca takip edilmesi gerekiyor.



YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre YDS/2 sonuçlarının 10 Aralık 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.



Sonuçlar açıklandığında adaylar, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle puanlarını görüntüleyebilecek.