ÖSYM 2027 sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? 2027 YKS, 2027 KPSS, 2027 ALES, 2027 DGS, 2027 YDS, 2027 MSÜ, 2027 MEB-AGS, 2027 YÖKDİL, 2027 TUS, 2027 TR-YÖS tarihleri belli oldu mu?

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Ersoy, 2027 yılında gerçekleştirilecek sınavların adaylar, aileleri ve eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyerek, tüm adaylara sınavlarda başarı temennisinde bulundu. ÖSYM'nin ölçme ve değerlendirme süreçlerinde güvenilirlik, erişilebilirlik ve aday odaklılık ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü, sınav uygulamalarında teknolojik imkanlardan daha fazla yararlanarak süreçleri geliştirmeye devam ettiğini ifade eden Ersoy, ÖSYM'nin vizyonu ve misyonu doğrultusunda, sınavların uluslararası standartlara uygun, güvenli, şeffaf ve etkin şekilde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.