BUGÜN SINAV VAR MI? 15 Kasım Pazar hangi sınavlar yapılacak? ÖSYM, AUZEF ve AÖF sınav takvimi
Bugün sınav var mı, 15 Kasım 2026 Pazar günü hangi sınavlar yapılacak? Hafta sonunun son gününde sınava girecek binlerce öğrenci ve aday, ÖSYM, AUZEF, AÖF ve ANKUZEF sınav takvimine odaklandı. Özellikle İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi ara sınavları ile Ankara Üniversitesi ANKUZEF vize sınavlarının tarihleri merak ediliyor. Öte yandan ÖSYM'nin bugün sınav düzenleyip düzenlemediği, Anadolu Üniversitesi AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı ve sınav giriş belgelerinin nasıl sorgulanacağı da araştırılıyor. Peki, bugün ne sınavı var? 15 Kasım Pazar ÖSYM sınavı var mı? AUZEF ve ANKUZEF sınavları bugün mü? AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? İşte 15 Kasım 2026 Pazar günü güncel sınav takvimi ve yaklaşan sınav tarihleri...
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15 Kasım 2026 Pazar günü sınav var mı sorusu, hafta sonu sınav programını öğrenmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Kasım ayının ortasına gelinmesiyle birlikte üniversitelerin açıköğretim ve uzaktan eğitim programlarında güz dönemi ara sınav heyecanı yaşanıyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF, Ankara Üniversitesi ANKUZEF ve Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri, sınav tarihlerini ve oturum bilgilerini yakından takip ediyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan YDS/2, ALES/3 ve diğer merkezi sınavların tarihleri de adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, bugün hangi sınavlar var? 15 Kasım'da ÖSYM sınav yapacak mı? AUZEF sınavı saat kaçta başlayacak? ANKUZEF ara sınavları bugün mü? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları bu hafta mı? İşte 15 Kasım Pazar günü yapılacak sınavlar ve kasım ayının geri kalanına ilişkin sınav programı...
BUGÜN SINAV VAR MI? 15 KASIM 2026 PAZAR HANGİ SINAVLAR YAPILACAK?
Evet, bugün 15 Kasım 2026 Pazar günü sınavlar gerçekleştiriliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ile Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF) güz dönemi ara sınavları bugün devam ediyor.
Her iki üniversitenin öğrencileri, sınav giriş belgelerinde belirtilen merkezlerde ve oturumlarda sınavlara katılacak.
ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde ise 15 Kasım Pazar günü yapılacak merkezi bir sınav yer almıyor.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için de bugün güz dönemi ara sınavı bulunmuyor.
15 KASIM PAZAR ÖSYM SINAVI VAR MI? BUGÜN ÖSYM HANGİ SINAVI YAPACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre 15 Kasım 2026 Pazar günü merkezi bir sınav düzenlenmeyecek.
ÖSYM takviminde kasım ayının ilerleyen günlerinde ise Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, YDS/2 ve ALES/3 gibi önemli sınavlar bulunuyor.
14 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen e-TEP 2026/4 sınavının ardından adayların gözü gelecek hafta yapılacak sınavlara çevrildi.
AUZEF SINAVI BUGÜN MÜ? 15 KASIM AUZEF VİZE SINAVLARI SAAT KAÇTA?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor.
Daha önce 7-8 Kasım tarihlerinde yapılması planlanan ara sınavlar, alınan erteleme kararıyla 14-15 Kasım tarihlerine alınmıştı.
Bu kapsamda AUZEF güz dönemi vize sınavlarının ikinci günü bugün gerçekleştiriliyor.
Öğrenciler, sınava girecekleri okul, salon ve oturum saatlerini sınav giriş belgelerinden öğrenebiliyor.
AUZEF sınavlarında aksi belirtilmedikçe her ders için 20 soru soruluyor ve 30 dakika süre veriliyor.
ANKUZEF SINAVI BUGÜN VAR MI? ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV TAKVİMİ
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF) 2026-2027 güz dönemi ara sınavları 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde yapılıyor.
Bu nedenle 15 Kasım Pazar günü ANKUZEF öğrencileri için de sınav heyecanı devam ediyor.
ANKUZEF tarafından yapılan duyuruya göre sınav giriş belgeleri Öğrenme Yönetim Sistemi (OYS) üzerinden erişime açıldı.
Öğrenciler, sınava katılacakları merkezleri ve diğer bilgileri sistem üzerinden kontrol edebiliyor.
ANKUZEF güz dönemi final sınavları ise 9-10 Ocak 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF SINAVI BUGÜN MÜ? ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 15 Kasım 2026 Pazar günü güz dönemi ara sınavı bulunmuyor.
Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan 2026-2027 akademik takvimine göre AÖF güz dönemi ara sınavları 5-6 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF güz dönemi final sınavları ise 16-17 Ocak 2027 tarihlerinde yapılacak.
Bu nedenle Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri ile İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencilerinin sınav takvimlerini birbirine karıştırmaması gerekiyor.
ÖSYM KASIM 2026 SINAV TAKVİMİ: YDS VE ALES NE ZAMAN?
ÖSYM'nin kasım ayının kalan bölümüne ilişkin sınav takvimi şöyle:
21 Kasım 2026 Cumartesi: 2026-GUY/2 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı
22 Kasım 2026 Pazar: 2026-YDS/2 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
28 Kasım 2026 Cumartesi: 2026-YÖK-YKDS
29 Kasım 2026 Pazar: 2026-ALES/3 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
YDS/2 sınavı 22 Kasım Pazar günü saat 10.15'te, ALES/3 ise 29 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.
15 KASIM SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Bugün AUZEF ve ANKUZEF sınavlarına katılacak öğrencilerin sınav giriş belgelerinde yer alan bilgileri kontrol etmeleri gerekiyor.
AUZEF sınav giriş belgesi: Öğrenciler, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle AUZEF sınav sistemi veya mobil uygulama üzerinden belgelerine ulaşabiliyor.
ANKUZEF sınav giriş belgesi: Ankara Üniversitesi ANKUZEF öğrencileri, Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebiliyor.
Adayların sınav merkezlerine gitmeden önce oturum saatlerini, bina ve salon bilgilerini kontrol etmeleri ve yanlarında gerekli kimlik belgelerini bulundurmaları gerekiyor.