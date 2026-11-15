BUGÜN SINAV VAR MI? 15 Kasım Pazar hangi sınavlar yapılacak? ÖSYM, AUZEF ve AÖF sınav takvimi

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15 Kasım 2026 Pazar günü sınav var mı sorusu, hafta sonu sınav programını öğrenmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Kasım ayının ortasına gelinmesiyle birlikte üniversitelerin açıköğretim ve uzaktan eğitim programlarında güz dönemi ara sınav heyecanı yaşanıyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF, Ankara Üniversitesi ANKUZEF ve Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri, sınav tarihlerini ve oturum bilgilerini yakından takip ediyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan YDS/2, ALES/3 ve diğer merkezi sınavların tarihleri de adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, bugün hangi sınavlar var? 15 Kasım'da ÖSYM sınav yapacak mı? AUZEF sınavı saat kaçta başlayacak? ANKUZEF ara sınavları bugün mü? Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları bu hafta mı? İşte 15 Kasım Pazar günü yapılacak sınavlar ve kasım ayının geri kalanına ilişkin sınav programı...