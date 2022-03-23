Merkez Bankası yatırımcılarla buluşacak

Merkez Bankası yetkilileri öğleden önce saat 11.00’de başlayacak toplantıda yerli yatırımcılarla buluşacak, öğleden sonra yapılacak toplantıda ise yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek. Her iki toplantı da videokonferans yöntemiyle yapılacak. Bu toplantılarda Merkez Bankası yetkilileri bu yıl ilk kez yatırımcılarla bir araya gelmiş olacak. Merkez Bankası’nın bundan önceki son yatırımcı toplantısı 2 Aralık 2021'de düzenlenmişti.