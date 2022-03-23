°
Şehir seçiniz
    BİST2.2010.56EURO16.34-0.06USD14.81-0.02ALTIN913.86-0.25
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiMerkez Bankası yatırımcılarla buluşacak
    HaberlerEkonomi Haberleri Merkez Bankası yatırımcılarla buluşacak
    ABONE OL

    Merkez Bankası yatırımcılarla buluşacak

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yarın yatırımcılarla iki ayrı toplantı gerçekleştirecek.

    23.03.2022 - 07:59 |
    Merkez Bankası yatırımcılarla buluşacak

    Merkez Bankası yetkilileri öğleden önce saat 11.00’de başlayacak toplantıda yerli yatırımcılarla buluşacak, öğleden sonra yapılacak toplantıda ise yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek. Her iki toplantı da videokonferans yöntemiyle yapılacak. Bu toplantılarda Merkez Bankası yetkilileri bu yıl ilk kez yatırımcılarla bir araya gelmiş olacak. Merkez Bankası’nın bundan önceki son yatırımcı toplantısı 2 Aralık 2021'de düzenlenmişti.

    Türkiye’ye gelir gelmez toprağı öptü, diz çöküp dua etti
    İlgili Haber
    Türkiye’ye gelir gelmez toprağı öptü, diz çöküp dua etti
    SGK'dan ilaç alanlar dikkat! Geçersiz sayılacak, son gün 30 Nisan...
    İlgili Haber
    SGK'dan ilaç alanlar dikkat! Geçersiz sayılacak, son gün 30 Nisan...
    Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli
    İlgili Haber
    Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli
    Silivri'de restoran alev alev yandı 
    İlgili Haber
    Silivri'de restoran alev alev yandı 
    Rusya, üzerinde Z harfi yazan Soyuz roketini uzaya gönderdi
    İlgili Haber
    Rusya, üzerinde Z harfi yazan Soyuz roketini uzaya gönderdi
    Rusya, Ukrayna’ya düzenlediği gece saldırılarında 4 kenti vurdu
    İlgili Haber
    Rusya, Ukrayna’ya düzenlediği gece saldırılarında 4 kenti vurdu

    GÜNCEL HABERLER

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa güne yükselişle başladı

    Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

    Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

    Tüketici güven endeksi açıklandı

    Tüketici güven endeksi açıklandı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa güne yükselişle başladı

    Sıradaki Haber
    Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

    Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

    Sıradaki Haber
    Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Sıradaki Haber
    Adıyaman Üniversitesi KPSS’den en az 50 puanla 4/B sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Adıyaman Üniversitesi KPSS’den en az 50 puanla 4/B sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Sıradaki Haber