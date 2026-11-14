SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÇALIŞMA ESASLARI DEĞİŞTİ! Maaş kesintisi, hastalık izni ve tayinde yeni kurallar

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Kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışan personeli ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 11982 sayılı karar, 14 Kasım 2026 tarihli ve 33430 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Kararla birlikte 1978 yılından bu yana yürürlükte olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların çeşitli maddelerinde değişikliğe gidildi. En dikkat çekici düzenlemelerden biri disiplin cezalarıyla ilgili oldu. Sözleşmeli personel hakkında uygulanacak disiplin işlemlerinde devlet memurlarına ilişkin hükümler esas alınırken, aylıktan kesme cezasının nasıl hesaplanacağı da belirlendi.

Bunun yanı sıra hastalık izinleri, memur kadrosuna geçiş, iş sonu tazminatı, kurum içi yer değişikliği ve göreve başlama süreleri de yeni kararda yer aldı.



SÖZLEŞMELİ PERSONELİN DİSİPLİN CEZALARI DEĞİŞTİ



Yeni düzenlemeye göre sözleşmeli personelin disipline aykırı davranışları hakkında devlet memurlarına uygulanan disiplin hükümleri kıyasen uygulanacak. Disiplin cezalarının belirlenmesi, bu cezaları vermeye yetkili merciler ve disiplin kurullarının işleyişinde de devlet memurlarına ilişkin hükümler esas alınacak.

Böylece sözleşmeli personelin disiplin işlemlerinin hangi kurallar çerçevesinde yürütüleceği açık biçimde düzenlenmiş oldu. Ancak bu durum, sözleşmeli personelin bütün çalışma hakları bakımından kadrolu devlet memurlarıyla aynı statüye geçtiği anlamına gelmiyor. Düzenleme, disiplin işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları belirliyor.



SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MAAŞINDAN NE KADAR KESİNTİ YAPILABİLECEK?



Kararda en dikkat çeken maddelerden biri aylıktan kesme cezasıyla ilgili. Yeni düzenlemeye göre aylıktan kesme cezası verilmesi durumunda, sözleşmeli personelin bulunduğu pozisyona bağlı tüm ödemelerinin toplamı esas alınacak.

Kesinti oranı, bu toplamın otuzda biri ile sekizde biri arasında olacak. Başka bir ifadeyle disiplin cezasının niteliğine göre personelin pozisyonuna bağlı ödemelerinin toplamı üzerinden yaklaşık yüzde 3,33 ile yüzde 12,5 arasında kesinti uygulanabilecek.

Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: Söz konusu kesinti bütün sözleşmeli personelin maaşından otomatik olarak yapılmayacak. Düzenleme, aylıktan kesme disiplin cezası verilmesi durumunda uygulanacak hesaplama yöntemini belirliyor.Ayrıca bu oranlar, sözleşmeli personelin genel maaşında indirim yapıldığı anlamına gelmiyor.



HANGİ DURUMLARDA SÖZLEŞMELİ PERSONELİN GÖREVİNE SON VERİLEBİLECEK?



Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşmeli personelin görevine son verilmesine ilişkin hükümler de yeniden düzenlendi.Buna göre kademe ilerlemesinin durdurulması ve daha ağır disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerde, disiplin kurulunun kararı alınarak atamaya yetkili amirin onayıyla personelin görevine son verilebilecek.

Kararda, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim veya staj dönemlerinin herhangi birinde başarısız olunması da ilgili sözleşmeli personel için görevine son verilmesini gerektirebilecek durumlar arasında sayıldı.

Ayrıca belgeyle ispatlanabilen zorlayıcı bir sebep bulunmaksızın belirlenen süre içerisinde işe başlamayan personel hakkında da ilgili hükümler uygulanabilecek.Düzenleme, görevden uzaklaştırma konusunda devlet memurlarının tabi olduğu hükümlerin sözleşmeli personele kıyasen uygulanmasını da öngörüyor.