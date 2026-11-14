SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÇALIŞMA ESASLARI DEĞİŞTİ! Maaş kesintisi, hastalık izni ve tayinde yeni kurallar
Sözleşmeli personelin çalışma esaslarında önemli değişiklikler yapıldı. 14 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu kurumlarında görev yapan 4/B sözleşmeli personelin hastalık izinlerinden disiplin cezalarına, kurum içi yer değişikliğinden işe başlama sürelerine kadar birçok konu yeniden düzenlendi. Yeni kurallara göre disiplin cezası alan personelin aylığından belirli oranlarda kesinti yapılabilecek. Memur kadrosuna geçenlerin iş sonu tazminatına ilişkin hükümler de değişti. Peki, yeni düzenleme kimleri kapsıyor, sözleşmeli personelin hangi hakları ve çalışma koşulları değişti? İşte 11982 sayılı kararın ayrıntıları...
kaynak olarak ekleyin
Kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışan personeli ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 11982 sayılı karar, 14 Kasım 2026 tarihli ve 33430 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.
Kararla birlikte 1978 yılından bu yana yürürlükte olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların çeşitli maddelerinde değişikliğe gidildi. En dikkat çekici düzenlemelerden biri disiplin cezalarıyla ilgili oldu. Sözleşmeli personel hakkında uygulanacak disiplin işlemlerinde devlet memurlarına ilişkin hükümler esas alınırken, aylıktan kesme cezasının nasıl hesaplanacağı da belirlendi.
Bunun yanı sıra hastalık izinleri, memur kadrosuna geçiş, iş sonu tazminatı, kurum içi yer değişikliği ve göreve başlama süreleri de yeni kararda yer aldı.
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN DİSİPLİN CEZALARI DEĞİŞTİ
Yeni düzenlemeye göre sözleşmeli personelin disipline aykırı davranışları hakkında devlet memurlarına uygulanan disiplin hükümleri kıyasen uygulanacak. Disiplin cezalarının belirlenmesi, bu cezaları vermeye yetkili merciler ve disiplin kurullarının işleyişinde de devlet memurlarına ilişkin hükümler esas alınacak.
Böylece sözleşmeli personelin disiplin işlemlerinin hangi kurallar çerçevesinde yürütüleceği açık biçimde düzenlenmiş oldu. Ancak bu durum, sözleşmeli personelin bütün çalışma hakları bakımından kadrolu devlet memurlarıyla aynı statüye geçtiği anlamına gelmiyor. Düzenleme, disiplin işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları belirliyor.
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MAAŞINDAN NE KADAR KESİNTİ YAPILABİLECEK?
Kararda en dikkat çeken maddelerden biri aylıktan kesme cezasıyla ilgili. Yeni düzenlemeye göre aylıktan kesme cezası verilmesi durumunda, sözleşmeli personelin bulunduğu pozisyona bağlı tüm ödemelerinin toplamı esas alınacak.
Kesinti oranı, bu toplamın otuzda biri ile sekizde biri arasında olacak. Başka bir ifadeyle disiplin cezasının niteliğine göre personelin pozisyonuna bağlı ödemelerinin toplamı üzerinden yaklaşık yüzde 3,33 ile yüzde 12,5 arasında kesinti uygulanabilecek.
Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: Söz konusu kesinti bütün sözleşmeli personelin maaşından otomatik olarak yapılmayacak. Düzenleme, aylıktan kesme disiplin cezası verilmesi durumunda uygulanacak hesaplama yöntemini belirliyor.Ayrıca bu oranlar, sözleşmeli personelin genel maaşında indirim yapıldığı anlamına gelmiyor.
HANGİ DURUMLARDA SÖZLEŞMELİ PERSONELİN GÖREVİNE SON VERİLEBİLECEK?
Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşmeli personelin görevine son verilmesine ilişkin hükümler de yeniden düzenlendi.Buna göre kademe ilerlemesinin durdurulması ve daha ağır disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerde, disiplin kurulunun kararı alınarak atamaya yetkili amirin onayıyla personelin görevine son verilebilecek.
Kararda, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim veya staj dönemlerinin herhangi birinde başarısız olunması da ilgili sözleşmeli personel için görevine son verilmesini gerektirebilecek durumlar arasında sayıldı.
Ayrıca belgeyle ispatlanabilen zorlayıcı bir sebep bulunmaksızın belirlenen süre içerisinde işe başlamayan personel hakkında da ilgili hükümler uygulanabilecek.Düzenleme, görevden uzaklaştırma konusunda devlet memurlarının tabi olduğu hükümlerin sözleşmeli personele kıyasen uygulanmasını da öngörüyor.
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN HASTALIK İZNİNDE NE DEĞİŞTİ?
Yeni kararla hastalık ve refakat izinlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar yeniden düzenlendi. Buna göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 105'inci maddesindeki hastalık ve refakat izni hükümleri, dördüncü ve beşinci fıkralar hariç olmak üzere, sözleşmeli personel için de aynı usul ve esaslar çerçevesinde kıyasen uygulanacak.
Ancak hastalık nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, personelin ücretinden düşülecek. Düzenlemede azami hastalık izni süresinin sonunda göreve başlanamaması hâline ilişkin hükümlere de yer verildi.
Hastalık izinlerinin hesaplanması bakımından ise bir geçiş kuralı getirildi. Yeni hükümlere göre dikkate alınacak azami hastalık izni süreleri hesaplanırken, kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanılmış hastalık izinleri hesaba katılmayacak.
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN TAYİN VE YER DEĞİŞİKLİĞİ ŞARTLARI
Cumhurbaşkanı Kararı, belirli sözleşmeli personel gruplarının kurum içi yer değişikliklerine ilişkin esasları da düzenledi. 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesinin dördüncü paragrafı kapsamında istihdam edilen personelin, işe başladığı tarihten itibaren aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayana kadarki kurum içi yer değişikliği, ilgili esasların ek 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde belirtilen koşullarla gerçekleştirilebilecek.
Bu düzenleme bütün sözleşmeli personele koşulsuz tayin hakkı tanındığı anlamına gelmiyor. Üç yıllık süre içerisinde kurum içi yer değişikliği, mevzuatta belirtilen özel şartlar çerçevesinde değerlendirilecek.
Dolayısıyla personelin hangi gerekçeyle ve hangi koşullarda yer değişikliği yapabileceğinin belirlenmesinde ilgili mevzuat hükümleri esas alınacak.
YENİ ATANAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni düzenleme, ilk kez işe alınan veya kurum içinde yer değişikliği yapan sözleşmeli personelin göreve başlama sürelerini de belirledi.
Buna göre:
- Aynı yerde işe başlayacak personel, kendisine yapılan tebliğ gününü izleyen iş günü göreve başlamak zorunda olacak.
- Başka bir yerde işe başlayacak personel ise tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süreyi izleyen iş günü göreve başlayacak.
Belirlenen süreler içerisinde göreve başlanması gerekiyor.
Zorlayıcı bir neden bulunmaksızın bu sürelerin geçirilmesi, ilgili personel açısından göreve son verilmesine kadar uzanabilecek sonuçlar doğurabilecek.
MEMUR KADROSUNA GEÇEN SÖZLEŞMELİ PERSONELE İŞ SONU TAZMİNATI ÖDENECEK Mİ?
Kararla iş sonu tazminatına ilişkin hükümler de değiştirildi.Yeni düzenlemeye göre 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesinin dördüncü paragrafı kapsamında memur kadrolarına atanan personele, bu geçiş nedeniyle iş sonu tazminatı ödenmeyecek.Sözleşmenin feshedilmesi veya yenilenmemesi hâllerinde iş sonu tazminatı ödenmemesine ilişkin mevcut hüküm de yeni metinde yer alıyor.
Bu düzenleme, sözleşmeli personelin bütün çalışma sürelerine ilişkin haklarının ortadan kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Karar, iş sonu tazminatının hangi durumlarda ödenmeyeceğini düzenliyor.
SÖZLEŞMELİ PERSONELE TEMEL EĞİTİM VE STAJ DÜZENLEMESİ
Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli sözleşmeli personel gruplarının eğitim süreçlerine ilişkin de yeni hükümler getirildi.657 sayılı Kanun'un 4/B maddesinin dördüncü paragrafı kapsamında istihdam edilen personelin temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj süreçleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecek.
Personelin yetiştirilmesini ve verimliliğinin artırılmasını amaçlayan hizmet içi eğitimler de ilgili kamu kurumları tarafından gerçekleştirilecek.Bu eğitimlerde devlet memurlarına ilişkin mevzuat hükümleri esas alınacak.Sözleşmeli personel olarak görev yaparken temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj dönemlerini başarıyla tamamlayan ve daha sonra ilgili düzenleme kapsamında memur kadrosuna atanan kişiler, aynı eğitimleri yeniden almak zorunda olmayacak.
Ancak bu noktada önemli bir istisna bulunuyor.14 Kasım 2026 tarihinden önce ilgili 4/B hükmü kapsamında istihdam edilen personele, yeni ek 14'üncü maddedeki eğitim hükümleri uygulanmayacak.Dolayısıyla yeni eğitim düzenlemesinin kapsamı belirlenirken personelin işe giriş tarihi de dikkate alınacak.
MEMUR KADROSUNA GEÇENLERİN BOŞALTTIĞI POZİSYONLAR İPTAL EDİLECEK
Yeni düzenlemede sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçmesinin ardından boşalan pozisyonlarla ilgili de bir hüküm yer aldı.Buna göre 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesinin dördüncü paragrafı kapsamında memur kadrolarına atanan personelin boşalttığı sözleşmeli pozisyonlar, başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.
İptal edilen pozisyonlar, ilgili teşkilat ve birim bilgileriyle birlikte Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilecek.Bu düzenleme, memur kadrosuna geçen personelin görevine son verileceği anlamına gelmiyor. Söz konusu hüküm, kadroya geçişin ardından boşalan sözleşmeli pozisyonların idari durumunu düzenliyor.
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET ÖDEMELERİNDE NE DEĞİŞTİ?
Kararda ücretlerin ödenme zamanına ilişkin esaslar da yeniden düzenlendi.Sözleşmeli personele ödemeler her ayın başında peşin yapılacak.Ancak belirlenen bazı durumlarda, ay sonundan önce görevden ayrılan personelin kalan günlerine karşılık gelen ödemeler doğrudan geri alınacak.
Bu durumlar arasında ilgili hüküm kapsamında memur kadrosuna atanma, 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanması ve personelin ölümü bulunuyor.Böylece ay başında peşin yapılan ödemenin, belirtilen nedenlerle ay tamamlanmadan görevden ayrılınması durumunda nasıl değerlendirileceği açıklığa kavuşturuldu.
YENİ DÜZENLEME 14 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, 11982 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konuldu.Karar, 14 Kasım 2026 tarihli ve 33430 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.Düzenlemenin yürürlük maddesi uyarınca yeni hükümler 14 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.
Kararda yer alan geçiş hükümleri nedeniyle bazı uygulamalarda personelin işe giriş tarihi ve önceki izin durumları da dikkate alınacak.