Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme
Cumhurbaşkanı kararına göre, Kur Korumalı Mevduat sistemindeki tasarruf vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergi alınmayacak.
23.03.2022 - 02:16 |
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Kur Korumalı Mevduat hesabındaki tasarruf vade sonunda Döviz olarak tutulursa Vergi alınmayacak.
Dövizini bozup sisteme dahil olanlar vade sonunda dövize dönerse vergi ödemeyecek.
Binde 2 olan kambiyo gider vergisi kur korumalı mevduat hesaplarında "0" olarak uygulanacak.