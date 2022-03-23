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    EkonomiResmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme
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    Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme

    Cumhurbaşkanı kararına göre, Kur Korumalı Mevduat sistemindeki tasarruf vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergi alınmayacak.

    23.03.2022 - 02:16 |
    Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Kur Korumalı Mevduat hesabındaki tasarruf vade sonunda Döviz olarak tutulursa Vergi alınmayacak.

    Dövizini bozup sisteme dahil olanlar vade sonunda dövize dönerse vergi ödemeyecek.

    Binde 2 olan kambiyo gider vergisi kur korumalı mevduat hesaplarında "0" olarak uygulanacak.

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