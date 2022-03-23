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    EkonomiYeni akaryakıt fiyatları! Benzin ve motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar oldu?
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    Yeni akaryakıt fiyatları! Benzin ve motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar oldu?

    Akaryakıt fiyatlarına zam geldi! Rusya Ukrayna savaşı nedenyle artan Brent petrol fiyatları akaryakıt ürünlerine zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzin ve motorine yapılan ard arda zam yapıldı. Gece yarısından geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatları yeniden değişti. Pek çok kişi benzin ve motorine yapılan zamları ve yeni akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Peki, Benzin ve motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Mart 2022 yeni akaryakıt fiyatları

    23.03.2022 - 07:52 |
    Yeni akaryakıt fiyatları! Benzin ve motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar oldu?

    Akaryakıt fiyatlarına zam! Benzin ve motorine zam geldi! Brent petrol fiyatı, 118 dolara kadar çıktı. Geceden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi. İşte yeni akaryakıt fiyatları

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan brent petrol fiyatlarından sonra benzin ve motorine zam yapıldı. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi.

    İŞTE 23 MART 2022 YENİ AKARYAKIT FİYATLARI

    Zammın ardından motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 20,65 liradan 22,23 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 20,73 liradan 22,31 liraya yükseldi. Benzinin litresi ise İstanbul'da 18,11 liradan 19,79 liraya, Ankara'da 18,20 liradan 19,88 liraya, İzmir'de 18,22 liradan 19,9 liraya çıktı.

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

     

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