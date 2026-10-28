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Beşiktaş Kaymakamlığı ve Beşiktaş Kulübü Cumhuriyet yürüyüşü düzenledi!

28.10.2026 - 17:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)-

Cumhuriyet’in kuruluşunun 103’üncü yılı nedeniyle Beşiktaş Kaymakamlığı ve Beşiktaş Kulübü tarafından Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi.

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1Beşiktaş Kaymakamlığı ve Beşiktaş Kulübü Cumhuriyet yürüyüşü düzenledi!

Kutlama, Beşiktaş Anadolu Lisesi bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla başladı. Kutlamaya; Beşiktaş 2’nci Başkanı Murat Kılıç, Genel sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyesi Cengiz Sarıkaya, Beşiktaş ilçe protokolü, futbol akademisi ve amatör şubelerin sporcuları, Beşiktaş derneklerinin başkanları ve üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Beşiktaş Anadolu Lisesi’nden bando eşliğinde başlayan yürüyüş, Tüpraş Stadyumu’nda sona erdi.

Stadyum önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, “Formamız çok beğenildi. Beşiktaş armasında Ay-yıldız taşıyan, bu Süleyman Seba başkanımızın söylediği gibi şeref nişanesi. Dolayısıyla spor, futbol, Beşiktaş ama bunun bir üst kimliği Türkiyelilik şuuru. Türk milleti, Türk gururunu yaşama ve yaşatmayı da kendimize şiar edinmiş bir camiayız. Bu tür anlamlı gün ve bayramlarda bunu topluma yansıtmak, tüm kulüp taraftarlarımızın, camiaların, tüm Türklerin coşku duyacağı bu tür şeyler yapıyoruz. 29 Ekim öncesinde de taraftarımız tarafından çok beğenilen Beşiktaş, Cumhuriyet formasını çıkarttık. Taraftarımız da sağ olsun çok ilgi gösterdi. 3 gündür satışta, yok satıyoruz şu an. O yüzden çok mutluyuz” diye konuştu.

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