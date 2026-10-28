Otomotiv piyasasında tercihler değişti! Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı: Eski araba devri bitiyor, elektrikliye ilgi artıyor

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Bizim sektörümüz aslında bitmeyen bir sektör. Çünkü otomobil artık temel ihtiyaçlardan biri hâline geldi. Eskiden bir ailede, hatta bir sülalede tek bir araba olurdu ve herkes o arabayı kullanırdı. Şimdi ise neredeyse her evde iki araba var. Çocuklar da büyüdüğünde bu sayı üçe çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.