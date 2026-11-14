Trabzon'a dev sağlık üssü! 8 bin personelle hizmet verecek: Açılış tarihi belli oldu!

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Trabzon'da sağlık alanında önemli yatırımlar arasında yer alan Şehir Hastanesi'nde açılış öncesi çalışmalar hız kazandı. Hastanenin bir yandan tıbbi cihazlarla donatılması sürerken diğer yandan çevre düzenlemesi çalışmaları da devam ediyor.