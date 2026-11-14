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GündemTrabzon'a dev sağlık üssü! 8 bin personelle hizmet verecek: Açılış tarihi belli oldu!
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Trabzon'a dev sağlık üssü! 8 bin personelle hizmet verecek: Açılış tarihi belli oldu!

14.11.2026 - 10:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Trabzon'da sağlık alanında devrim niteliği taşıyan 900 yataklı Şehir Hastanesi kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yoğun bakım kapasitesini iki katına çıkaracak ve 8 bine yakın personele istihdam sağlayacak dev yatırımın 30 Kasım'da hasta kabulüne başlayacağı bildirildi.

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1Trabzon'a dev sağlık üssü! 8 bin personelle hizmet verecek: Açılış tarihi belli oldu!

Trabzon'da sağlık alanında önemli yatırımlar arasında yer alan Şehir Hastanesi'nde açılış öncesi çalışmalar hız kazandı. Hastanenin bir yandan tıbbi cihazlarla donatılması sürerken diğer yandan çevre düzenlemesi çalışmaları da devam ediyor.

2Trabzon'a dev sağlık üssü! 8 bin personelle hizmet verecek: Açılış tarihi belli oldu!

Trabzon'da 900 yataklı Şehir Hastanesi yapımında son rötuşlar yapılırken hastanenin 30 Kasımda hasta kabulüne başlanacağı belirtildi. Hastanenin tam teşekkülü hizmete girmesi ise 2027 yılı Şubat-Mart ayını bulabileceği öğrenildi.

3Trabzon'a dev sağlık üssü! 8 bin personelle hizmet verecek: Açılış tarihi belli oldu!

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Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında inşası hemen hemen tamamlanan 900 yatak kapasiteli şehir hastanesinde açılış için son rötuşlar yapılıyor.

4Trabzon'a dev sağlık üssü! 8 bin personelle hizmet verecek: Açılış tarihi belli oldu!

Hastanenin 30 Kasımda hasta kabulüne başlayacak olması nedeniyle bir yandan içinin tıbbı cihazlarla donanımı sürerken, bir yandan da çevre düzenlemesi hızlı bir şekilde sürüyor.

5Trabzon'a dev sağlık üssü! 8 bin personelle hizmet verecek: Açılış tarihi belli oldu!

Yaklaşık 5 bin fore kazık üzerine inşa edilen hastanenin hizmete girmesiyle Trabzon'daki yoğun bakım kapasitesinin iki katına çıkması hedefleniyor. Hastanede 300 poliklinik, 33 ameliyathane ve yüzlerce yoğun bakım yatağıyla modern sağlık hizmeti sunulacak.

6Trabzon'a dev sağlık üssü! 8 bin personelle hizmet verecek: Açılış tarihi belli oldu!

Hastanenin yılsonuna doğru tam teşekküllü olarak hizmete alınması planlanırken bu sürenin 2027 yılı Şubat - Mart ayını bulabileceği öğrenildi.Öte yandan, hastanenin 8 bine yakın personelle hizmet vereceği kaydedildi.

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