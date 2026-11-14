Van-Diyarbakır çevre yolunda tarih verildi! İki bölgeyi birbirine bağlayacak: Geri sayım başladı

2

Vali Karakaya, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, çevre yolunun Tatvan trafiğini rahatlatacağını ve Van-Diyarbakır hattında Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'yu birbirine bağlayacağını söyledi. Yaklaşık 10,5 kilometre uzunluğundaki yolun gelecek yıl tamamlanmasını hedeflediklerini belirten Karakaya, şunları kaydetti: "Sayın Milletvekilimizle Ulaştırma Bakanımıza gittiğimizde bu yatırımın ikmal ihalesi yapıldı ve çalışmalar hızlandı. Bu yol güzergahında 2 tünelimiz var. Birisi tamamlandı, diğerinin açma çalışmaları devam ediyor. 145 metre uzunluğundaki viyadük çalışması da yüzde 75 civarında tamamlandı. Umut ediyoruz ki hem Tatvan trafiğini rahatlatacak hem de Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu'ya bağlayacak bu yol bir an önce tamamlanır."