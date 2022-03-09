Akaryakıt için harekete geçti! İlk temas o ülke ile...

ABD’de politik yayınlar yapan Axios isimli haber kuruluşu, ABD hükümetinin petrol ithalatı için Venezuela ve Suudi Arabistan’la görüşmelere başladığını; Başkan Joe Biden’ın bahar aylarında Suudi Arabistan’a bu maksatla bir ziyaret planladığını yazmıştı. Konuyla ilgili Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD heyetiyle görüştüğünü doğruladı. Nicolas Maduro, "ABD ile görüşmeler verimli geçti, müzakereye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Maduro, diyaloğa her zaman açık olduklarını vurgulayarak, "Çok diplomatik bir görüşmeydi ve yaklaşık iki saat konuştuk, ilgi çekici konular hakkında yüz yüze konuşmak benim için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Maduro, ülkenin ekonomik istikrarı için tüm sektörden temsilcilerle yeniden görüşmeler yapıldığını belirterek, ülkedeki siyasi, ekonomik ve dini faktörlerle ulusal diyalog sürecini yeniden etkinleştirmeye karar verdik. Daha kapsayıcı, daha geniş bir ulusal diyalog sürecini yeniden canlandıracağız." Dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD’de politik yayınlar yapan Axios isimli haber kuruluşu, ABD hükümetinin petrol ithalatı için Venezuela ve Suudi Arabistan’la görüşmelere başladığını yazmıştı.

Habere göre Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sebebiyle ortaya çıkabilecek bir petrol krizini önlemek üzere bu adımı atmayı planlıyor. Axios’a konuşan bir Beyaz Saray sözcüsü, “Henüz bu ziyaret resmen duyurulmadı, bunların çoğu erken yapılan spekülasyonlar” diye konuşmuştu.

New York Times da, bazı ABD’li senatörlerin Rusya’dan gelen petrolün muadili olarak Venezuela petrolünü önerdiğini yazmıştı.

ABD'NİN İTHALATI NE KADAR?

BBC Türkçe'nin haberine göre; ABD, şu an kullandığı ham petrol ve petrol ürünlerinin yüzde 10’unu Rusya’dan ithal ediyor. Pazar günü, Temsilciler Meclisi Lideri Nancy Pelosi, ABD’li kongre üyelerinin Rusya’ya karşı -Rusya doğal gazı ve petrolünün ABD’de kullanımını tamamen yasaklamak da dahil- çok daha güçlü yaptırımlar için inceleme başlattığını açıklamıştı.

ZELENSKİY: RUS PETROLÜNÜ BOYKOT EDİN

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya'dan petrol alan ülkelere seslenmişti. Zelenskiy Rus petrolünü boykot çağrısında bulunarak Rus petrolü ve petrol ürünlerinin satın alınmamasını istemişti. "Onlar akıllarını kaybediyorsa, biz de korkumuzu kaybedeceğiz. Vatanımızı savunacağız" ifadelerini kullanan Ukrayna lideri, "İnsanların yaşadığı yerlere füze atıyorlar. Bu, sadece terördür. Bunun başka bir açıklaması yok. Daha ne kadar insanın ölmesi lazım. Siz bu yardımı Ukrayna'ya değil, kendinize yapacaksınız" diye konuşmuştu.

BIDEN'DAN PETROL YAPTIRIMI! ZELENSKİY TEŞEKKÜR ETTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken ABD Başkanı Joe Biden bir kez daha kameraların karşısına geçti. Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu. Biden yaptırımları sıralarken "Tarihte görülen en ağır yaptırım programını uyguluyoruz" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Rusya’dan petrol, doğal gaz ve kömür ithalatını yasaklayan Biden’a teşekkür etti.