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DünyaPutin kritik kararnameyi imzaladı! 2 gün sonra belli olacak...
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Putin kritik kararnameyi imzaladı! 2 gün sonra belli olacak...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın güvenliğini korumak için ithalat ve ihracatı kısıtlayan özel ekonomik tedbirleri içeren kararnameyi imzaladı.

08.03.2022 - 23:13 |
Putin kritik kararnameyi imzaladı! 2 gün sonra belli olacak...

Rus lider, bazı ürünlerin ve hammaddelerin ihracatının yasaklanacağı ülkelerin listelerinin iki gün içinde belirlenmesi talimatını verdi.

Putin ayrıca, 31 Aralık'a kadar listesi hükümet tarafından belirlenecek olan ürün ve hammaddelerin Rusya’nın dışına gönderilmesine yasak konulmasının sağlanmasını da istedi. 

ATEŞKES BİR GÜN DAHA UZATILDI

Öte yandan Rusya, sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla insani ateşkes kararı aldığını duyurdu.

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