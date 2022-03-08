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DünyaUkrayna'da iktidar partisinden açıklama: ABD ve Türkiye garantör ülke olmalı
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Ukrayna'da iktidar partisinden açıklama: ABD ve Türkiye garantör ülke olmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin iktidardaki Sluga Narodu (Halkın Hizmetkarı) Partisi, “NATO bizi kabul edene kadar Ukrayna’nın güvenliğini sağlayacak açık net bir anlaşmadan konuşmak gerekir. Garantör olarak da ABD, Türkiye gibi ülkeler olmalıdır” dedi.

08.03.2022 - 20:50 |
Ukrayna'da iktidar partisinden açıklama: ABD ve Türkiye garantör ülke olmalı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 13’üncü gününde devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin iktidardaki Sluga Narodu (Halkın Hizmetkarı) Partisi, bildiri yayınladı. Rusya’nın Ukrayna’nın siyasi statüsü için talep ettiği “bağımsız devlet statüsü” teklifine cevap verilen bildiride, Türkiye’nin garantörlüğü hususuna da dikkat çekilerek muhtemel bir durumda Türkiye’nin garantör olarak kabul edilmesi istendi.

“Ültimatomları kabul etmiyoruz! Ukrayna'nın toprak bütünlüğü şüphe götürmez” denilen bildiride, “Topraklarımızın herhangi bir parçasını terk etme ihtimalini teorik olarak bile düşünmüyoruz. Kabul edilemez. Ukrayna'mız Donetsk, Luhansk ve Kırım'dır. Biz ültimatomları kabul etmiyoruz. Topraklarımızdan vazgeçmeyiz. Kırım, Donetsk ve Luhansk 8 yıldır işgal altında. Ukrayna'nın geri kalanında tam ölçekli bir savaş devam ediyor. Rusya'nın sözde (Donetsk Halk Cumhuriyeti) "DNR" ve (Luhanks Halk Cumhuriyeti) "LNR"yi tanıma, Kırım'ın işgalini tanıma talebini duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Zelenskiy’nin ABD’li bir gazetecinin sorusuna verdiği cevap hatırlatılan bildiride, “Ancak bu topraklardaki insanların yaşamlarının bizim ayrılmaz devletimiz içinde nasıl düzenleneceğine karar vermemiz gerekiyor” denildi. NATO’nun en azından önümüzdeki 15 yıl boyunca Ukrayna'yı kabul etmeye hazır olmadığını açıkça ortaya koyduğu aktarılan bildiride, “Yakın zamanda NATO’ya giriş mümkün olmayacak. Devletimizi korumak için sadece anayasada yazan satırları kullanamayız. Bu bir politikadır ancak silah değildir, uçak değildir ve devleti koruma şekli de değildir. NATO bizi kabul edene kadar Ukrayna’nın güvenliğini sağlayacak açık net bir anlaşmadan konuşmak gerekir. Garantör olarak da ABD, Türkiye gibi ülkeler olmalıdır. Rusya ise kendi adına Ukrayna’nın devletliğini kabul etmeli, ülkemize tehdit oluşturmamalıdır” ifadelerini kullanıldı.

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