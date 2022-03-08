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Petrol ve doğal gaz ithalatı yasaklandı! ABD Başkanı duyurdu, Rusya'ya şok...

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken ABD Başkanı Joe Biden bir kez daha kameraların karşısına geçti. Önce İngiltere, ardından ABD; Rusya'dan petrol ürünleri ithalatıyla ilgili kritik kararlar açıkladı. Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu.

08.03.2022 - 19:31 |
Petrol ve doğal gaz ithalatı yasaklandı! ABD Başkanı duyurdu, Rusya'ya şok...

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 13’üncü gününde devam ediyor. ABD Başkanı Biden son dakika açıklamalarda bulunuyor. Biden'ın açıklamaları özetle şöyle: Rusya'ya bedel ödetmeye devam edeceğiz ama biz de bedel ödeyeceğiz.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya'dan ithal edilen petrol ve doğal gazı yasaklayacaklarını açıkladı.

Rusya'ya sınırı olan NATO ülkelerine olan tüm ülkelere de sözlerimizi tutacağımızı yineliyorum. ABD tüm sorumluluğu yüklenecek. Mülteciler konusunda da bu böyle. Tarihte görülen en ağır yaptırım programını uyguluyoruz. Ruble 100'de 50 değer kaybetti.

Rusya'nın en büyük bankalarını uluslararası sistemden çıkardık. Rusya'ya elektronik yaptırımlar uyguladık. Birçok dev şirket Rusya'daki hizmetlerini durdurdu. Bu yaptırım sonrası eneri fiyatları bizde de artacak. 6 milyon varil salacağız kendi rezervimizden. Elimizdeki her imkanı kullanacağız.

Kriz şunu hatırlattı. Ekonomimizi uzun vadede kullanmak için enerjide bağımsızlık kazanmamız gerekiyor. Rusya'nın saldırganlığı hepimize mal oluyor.

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