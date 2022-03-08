ABD'den Rusya'yı zora sokacak bir hamle daha! Biden dünyaya duyuracak, yasaklanıyor...

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Biden yönetimi en kısa sürede Avrupalı müttefiklerinin katılımı olmaksızın Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamayı planlıyor.

İddialara göre Moskova'ya karşı uygulanacak olan ambargo; Rus petrolünü, sıvılaştırılmış doğalgazı ve kömürü kapsayacak. Yasak kararının ise bugün içinde açıklanabileceği ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın TSİ 18.45'te Rusya ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezden geçtiğimiz saatlerde Rusya'dan bu iddia ile ilgili tehdit gibi bir uyarı yapılmıştı.

Rusya, petrol satışına ambargo getirilmesi halinde Almanya üzerinden Avrupa'ya ulaşan boru hattına verdiği gazı durdurma tehdidinde bulunmuştu.

Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, “Rusya petrolünün engellenmesinin, küresel piyasalara sonuçları felaket olur” dedi. Novak, petrolün varil fiyatının 300 dolara çıkabileceğini iddia etmişti.