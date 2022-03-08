Rusya-Ukrayna savaşında dünyanın beklediği haber geldi! Resmen başladı: Ukrayna'dan ilk açıklama...

Tüm dünyanın gözü kulağı Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta. İşgal altındaki Ukrayna'da çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken bölgeen son dakika haberleri gelmeye devam ediyor...

RUSYA: PETROL FİYATLARI 300 DOLAR OLABİLİR

11.59: Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Alexander Novak bugün yaptığı yazılı açıklamada Rusya'dan gelen enerji kaynaklarını kesmek istiyorsanız, devam edin, biz buna hazırız. Bu hacimlerin nereye yönlendirileceğini biliyoruz ifadelerini kullandı. Novak petrol fiyat artışının şimdiden 130 doları aştığını belirterek Fiyat artışı tahmin edilemez, varil başına 300 dolara kadar veya daha fazla olacak dedi.

10.54: İngiltere Savunma bakanı Ben Wallace, Londra'nın Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamaya karar vermesi halinde Polonya'yı destekleyeceğini söyledi.

10.49: Ukrayna, savaş boyunca Rus ordusunun verdiği kayıpları açıkladı. Buna göre, 12 binden fazla Rus askeri etkisiz hale getirildi, 303 tank, 1036 zırhlı araç ve 120 topçu sistemi imha edildi.

10.45: Ukrayna'ya yönelik saldırıların ardından uluslararası toplumun sert tepkisi ile karşılaşan Rusya, İran, Suriye ve Kuzey Kore'yi geride bırakarak dünyada en fazla yaptırım uygulanan ülke konumuna yükseldi.



Ukrayna saldırılarıyla dünyanın büyük bir bölümünü siyasi olarak karşısına alan Rusya’ya bu girişimi pahalıya patladı. Ülkelere uygulanan küresel ölçekteki yaptırımları izleyen Castellum.ai adlı internet sitesinin verilerine göre Rusya, saldırıların başlamasının ardından dünyanın en fazla yaptırıma maruz kalan ülkesi haline geldi. Rusya, 22 Şubat öncesinde 2 bin 754 yaptırımla listede kendine yer bulurken, saldırıların ardından gelen ek 2 bin 778 yaptırımla zirveye oturdu. Toplam 5 bin 532 yaptırımla birinci sıraya yerleşen Rusya'yı 3 bin 616 yaptırımla İran izlerken, Suriye 2 bin 608, Kuzey Kore ise 2 bin 77 yaptırımla listede yer aldı. Dünyada en çok yaptırım uygulanan diğer ülkeler arasında 651 yaptırımla Venezuela, 510 yaptırımla Myanmar ve 208 yaptırımla Küba da bulundu.

10.36: Rusya Savunma Bakanlığı dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla insani koridorlar için bugün Moskova saatiyle 10.00da ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı da açıklamayı yayınlayarak teyit etti ancak insani koridorların Rusya topraklarına doğru açılacağı belirtildi. Ukrayna tarafından kamuya henüz açıklama yapılmadı.

10.34: Sumi Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgenin gece boyunca Rus ordusunun saldırısına uğraması sonucu 4 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiği ve sivil kayıplar olduğu belirtildi.

10.33: Bugün Ukrayna'daki 5 kentte sivillerin tahliyesi için başlayan geçici ateşkes ile ilgili Kiev'den ilk açıklama geldi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, 'İlk konvoyun sabah 10.00'da başlaması kararlaştırıldı. Konvoyu özel araçlarla yerel halk takip edecek' dedi.

10.32: Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusyanın hava saldırısıyla Jitomir kentindeki petrol rafinerisini hedef aldığını duyurdu.

10.18: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından Lviv’de yerel halka muhtemel bir Rus saldırısına karşı molotofkokteyli yapma eğitimi veriliyor.

10.15: Ukrayna’nın Lviv kentinde bulunan ve 14. Yüzyıldan kalma olan Latin Katedralinin camları, Rusya saldırısına karşı çelik plakalarla kapatıldı.

10.06: Başkent Kiev'in de arasında bulunduğu 5 kentte sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkes başladı.

10.04: Ukraynalı kurtarma ekipleri Kiev'in yaklaşık 350 kilometre doğusundaki Ukrayna'nın Sumy kentine düzenlenen hava saldırısında ikisi çocuk en az dokuz kişinin öldüğünü söyledi. Kurtarma ekiplerinin dün gece 23.00'dan beri bölgede çalıştıkları açıklandı.

09.32: Ukrayna ordusunun savaş konusundaki son güncellemesine göre, Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişi 'önemli ölçüde' yavaşladı.

08.10: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yayınladığı bir video mesajda, zorunlu askerlik yapanların veya yedek askerlerin Ukrayna’da cephe hattında gönderilmeyeceğini söyledi.

Putin bu mesajı, Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin yayınladığı videoda verdi. Rus lider, “Ordu hizmetindeki askerler, bu çatışmalara katılmayacak. Belirlenen görevler profesyonel ordu tarafından yerine getirilecek” dedi.

Ukrayna’da seferberlik ilanı sonrası on binlerce yedek asker silah altına alındı. Putin mesajında, “sevdikleri için endişe eden kadınları anladığı” ifadesini de kullandı.

07.44: Dünya Bankası, Rusya işgali altındaki Ukrayna’ya yardım için hibeler ve kredilerden oluşan toplam 723 milyon dolarlık bir paketi onayladı.

Banka, 3 milyar dolarlık bir destek paketi üzerinde de çalışıldığını duyurdu. Dünya Bankası, Ukrayna’ya komşu ülkelere de, mülteci krizindeki rolleri nedeniyle ek yardım yapılacağını açıkladı.

Destek paketinin, hastane çalışanı gibi kritik görevlerdeki Ukraynalıların maaşları ile emekli maaşları gibi ödemelerde kullanılabilecek.





06.05: Ukrayna askeri istihbaratı, Ukrayna kuvvetlerinin kuşatma altındaki Harkiv kenti yakınlarında bir Rus generalini öldürdüğünü duyurdu.

Bunun savaş boyunca aldürülen 2'nci yüksek rütbeli komutan olduğu bilgininin altı çizilirken öldürülen generalin Rusya'nın 41. Ordusunun Birinci Komutan Yardımcısı Tümgeneral Vitaliy Gerasimov olduğu açıklandı.

41. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitali Gerasimov'un ikinci Çeçen Savaşı'nda ve Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarında yer aldığı belirtildi.

Harkiv yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybettiği iddia edilen Gerasimov'un Kırım dönüşü madalya aldığı da aktarıldı.

TÜM YOLLAR RUSYA'YA ÇIKIYOR

06.00: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı devam ederken, Rus ordusu sivil hayatı hiçe sayarak Ukrayna kentlerine yönelik ağır bombardımanı da sürdürüyor. Daha önce çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği Mariupol gibi kentlerden sivillerin tahliye edilmesine yönelik girişimler çatışmaların yeniden başlaması üzerine başarısız olurken, dün Rusya'dan yeni bir teklif geldi.

Rusya başkent Kiev'in dışında Harkov, Mariupol ve Sumi'den tahliye için koridorların açılacağını duyurdu. Ancak bu tahliye koridorları büyük tartışma yarattı. Zira Rusya'nın açtığı koridorların, başka ülkelere değil, Rusya ve müttefiki Belarus'a açıldığı ortaya çıktı. Yani Rusya’nın saldırılarından kaçmak isteyen siviller ateşkesten faydalanmak isterse sadece bu iki ülkeye gidebilecek.

Bu durum Ukrayna'nın büyük tepkisini çekerken, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sözcüsü, durumu "tamamen ahlak dışı" olarak nitelendirdi ve Rusya'nın "insanların acılarını bir televizyon görüntüsü oluşturmak için kullanmaya" çalıştığını söyledi. Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk ise, Rusya'nın dört farklı şehirden önerdiği altı tahliye rotasının "kabul edilemez" olduğunu belirtti ve "Vatandaşlarımız Kiev'den çıkıp sonrasında Rusya Federasyonu'na götürülmek üzere Belarus'a geçmeyecek" dedi.

Rusya'nın önerisinde, sadece Mariupol ve Sumi'den önerilen tahliye rotaları Ukrayna'nın farklı şehirlerine çıkıyor. Öte yandan BBC'de yer alan habere göre, Mariupol'den sivillerin tahliyesi için izin verilen yolun mayınlı olduğu da ortaya çıktı. Başkent Kiev yakınlarındaki İrpin'de sivillerin tahliyesi ise Ukrayna içindeki güvenli bölgelere doğru devam ediyor.

05.55: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kabul edilmesine dair umutlu olduğunu belirtti. Kuleba, 'Ukrayna AB'ye katılmaya çok daha yakın' dedi.

05.38: Derecelendirme kuruluşu Fitch, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya aldı.

05.31: Japonya'dan ek yaptırım kararı çıktı. Maliye Bakanlığı, Japonya'nın ek 32 Rus ve Belarus yetkili ve oligarkının mal varlığını dondurduğunu duyurdu.

04.42: Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia, ülkesinin Salı sabahı TSİ 10.00'da ateşkes yapacağını ve Kiev, Çernigov, Sumy ve Mariupol'dan vatandaşları tahliye etmek için insani koridorlar açacağını söyledi.

04.39: Batı Rus petrolüne de yasak getirmeye hazırlanıyor. Bu olasılık üzerine açıklamalarda bulunan Rusya başbakan yardımcısı Alexander Novak bu durumun gerçekleşmesinin 'küresel pazar için feci sonuçlara yol açacağını' belirtti.

Novak böyle bir senaryoda petrolün fiyatının varil başına 300 dolara çıkarak, 2 kat artabileceğini iddia etti. Uzmanlar bunun küresel ekonomi için kâbus senaryosu olduğunu belirtiyor.

04.10: Japonya hükümeti, Rusya işgali altındaki Ukrayna'da bulunan tüm Japonya Büyükelçiliği personelinin geçici olarak ülkeyi terk edeceğini açıkladı.

03.45: Fransa tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı, AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan tarafından sunulan adaylık başvurularına ilişkin resmi aşamaları başlattığını bildirdi. Buna göre AB Konseyi’nin, AB Komisyonu’nu adaylık başvuru yapan ülkelerin dosyalarını inceleyerek görüş bildirmekle yetkilendirdiği açıklandı.

02.05: ABD merkezli bilgisayar firması IBM, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon ülkedeki tüm faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.



01.08 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kaldığını ve kaçmadığını belirterek, "Kimseden korkmuyorum" dedi.

00.30: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Televizyondan yayınlanan konuşmada Putin, zorunlu askerlik hizmeti yapanların ve yedek askerlerin Ukrayna'ya gönderilmeyeceğini söyledi.