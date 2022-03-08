GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRusya'yı çıldırtacak hamle geldi! AB, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın adaylığı için resmen harekete geçti
HaberlerDünya Haberleri Rusya'yı çıldırtacak hamle geldi! AB, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın adaylığı için resmen harekete geçti
ABONE OL

Rusya'yı çıldırtacak hamle geldi! AB, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın adaylığı için resmen harekete geçti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra AB Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın adaylığı için düğmeye bastı. Fransa tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı, AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan tarafından sunulan adaylık başvurularına ilişkin resmi aşamaları başlattığını bildirdi. Buna göre AB Konseyi’nin, AB Komisyonu’nu adaylık başvuru yapan ülkelerin dosyalarını inceleyerek görüş bildirmekle yetkilendirdiği açıklandı.

08.03.2022 - 09:09 |
Rusya'yı çıldırtacak hamle geldi! AB, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın adaylığı için resmen harekete geçti

Fransa tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan tarafından sunulan adaylık başvurularına ilişkin resmi aşamaları başlattığını bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşında dünyanın beklediği haber geldi! Resmen başladı: Ukrayna'dan ilk açıklama...
İlgili Haber
Rusya-Ukrayna savaşında dünyanın beklediği haber geldi! Resmen başladı: Ukrayna'dan ilk açıklama...

Başkanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, Avrupa Komisyonu'nun adı geçen ülkelerden gelen görüşler hakkında bir görüş sunmaya davet edildiği bildirildi. Bu süreç AB üyeliği adayları için uzun bir yolda ilk adımı işaret ederken, söz konusu yetkilendirme Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen başkanlığındaki AB Komisyonu, başvuran ülkelerin AB’nin temel ilkeleri, kurumsal ve demokratik istikrarları ve ekonomileri ile ilgili referanslarını gözden geçireceği bir sürecin başlaması anlamına geliyor.

Buna göre AB üyesi 27 ülkenin ilgili Bakanları'nın aldığı karar doğrultusunda, AB Komisyonu’na her bir ülkenin adaylık başvurusunu inceleyip görüş bildirme yetkisi verdiği duyuruldu.

Putin Rusya'yı dünyaya kapatıyor! 11 Mart’ta fişi çekiyor...
İlgili Haber
Putin Rusya'yı dünyaya kapatıyor! 11 Mart’ta fişi çekiyor...

Öte yandan geçtiğimiz günlerde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky tarafından imzalanan ve AB’ye sunulan başvuru dilekçesi, Avrupa Parlamentosu tarafından desteklenmişti. Her ikisi de Rusya bağlantılı ayrılıkçı bölgelere ev sahipliği yapan Moldova ve Gürcistan'da kısa bir süre sonra AB’ye adaylık başvurusunda bulunmuşlardı.

AB adaylık statüsü alabilmek için Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'nın AB Konseyi'nin oybirliğiyle desteğini alması gerekiyor.

Bu desteğin ardından katılım müzakerelerine başlayabilecek sürecin ilk adımı olarak nitelendirilen yetkilendirme, tam üyeliğe dair kesin bir dayanak sağlamıyor.

AB Komisyonu tarafından yapılacak görüş beyanı öncesi incelemenin ise ne kadar süreceği hakkında bilgi verilmedi.

Rusyayı çıldırtacak hamle geldi AB, Ukrayna, Moldova ve Gürcistanın adaylığı için resmen harekete geçti

Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekatın beşinci gününde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne girmesi yolunda ilk adımı atarak, resmi başvuru dilekçesini imzalamıştı.

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal de imza töreninde yanında bulunan Zelenski, sosyal medya hesabından başvuru dilekçesini imzaladığı anları paylaşarak, 'Bugün Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyesi olabilmesi için dilekçeyi imzaladım. Bunun gerçek olduğuna eminim' ifadelerini kullanmıştı.

 

    GÜNCEL HABERLER

    Balıkta sevindiren gelişme! İnci kefali stoku arttı

    Balıkta sevindiren gelişme! İnci kefali stoku arttı

    Azerbaycan'dan Rusya'ya sert tepki!

    Azerbaycan'dan Rusya'ya sert tepki!

    Ukrayna'dan sonra Putin'in yeni hedefi Moldova mı? Korku içinde bekliyorlar, ülke hazırlıklara başladı...

    Ukrayna'dan sonra Putin'in yeni hedefi Moldova mı? Korku içinde bekliyorlar, ülke hazırlıklara başladı...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Balıkta sevindiren gelişme! İnci kefali stoku arttı

    Balıkta sevindiren gelişme! İnci kefali stoku arttı

    Sıradaki Haber
    2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

    2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

    Sıradaki Haber
    Azerbaycan'dan Rusya'ya sert tepki!

    Azerbaycan'dan Rusya'ya sert tepki!

    Sıradaki Haber
    Ukrayna'dan sonra Putin'in yeni hedefi Moldova mı? Korku içinde bekliyorlar, ülke hazırlıklara başladı...

    Ukrayna'dan sonra Putin'in yeni hedefi Moldova mı? Korku içinde bekliyorlar, ülke hazırlıklara başladı...

    Sıradaki Haber