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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya - Ukrayna açıklaması!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg kameraların karşısına geçerek flaş açıklamalarda bulundu.

08.03.2022 - 19:05 |
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya - Ukrayna açıklaması!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg kameraların karşısına geçerek flaş açıklamalarda bulundu. Stoltenberg'in açıklaması şöyle: Rusya şu an 300 sivili rehin tutuyor. NATO bir savunma ittifakıdır. Biz savaşmak istemiyoruz. Biz savaşın başka bölgelere yayılmasını engellemek istiyoruz. Letonya'daki varlığımız da bir birlik mesajıdır.

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