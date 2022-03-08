NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya - Ukrayna açıklaması!
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg kameraların karşısına geçerek flaş açıklamalarda bulundu.
08.03.2022 - 19:05 |
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg kameraların karşısına geçerek flaş açıklamalarda bulundu. Stoltenberg'in açıklaması şöyle: Rusya şu an 300 sivili rehin tutuyor. NATO bir savunma ittifakıdır. Biz savaşmak istemiyoruz. Biz savaşın başka bölgelere yayılmasını engellemek istiyoruz. Letonya'daki varlığımız da bir birlik mesajıdır.