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Rusya, Japonya'ya karşı adımını attı! Zamanlama dikkat çekti

Rusya'nın, Japonya’nın kamu yayıncısı NHK'nin ülkedeki yayınlarını askıya aldığı bildirildi. Karar, Moskova'nın Japonya’yı dost olmayan ülkeler listesine almasının ardından geldi.

08.03.2022 - 18:49 | | İHA
Rusya, Japonya'ya karşı adımını attı! Zamanlama dikkat çekti

Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminin ardından Rusya’ya dünya genelinden yaptırım uygulanırken, bir yaptırım da Rusya'dan Japonya'ya geldi. Rusya'nın, Japonya’nın kamu yayıncısı NHK'nın ülkedeki yayınlarını askıya aldığı bildirildi. NHK'nın İngilizce yayın yapan ve Rusya'da yaklaşık 18 milyon haneden izlenebilen NHK World kanalına erişimin kısıtlandığı ve kanal adına Rusya'da yayının teknik dağıtımını üstlenen firmanın Moskova yönetiminin Japonya'yı "dost olmayan ülkeler" listesine alması nedeniyle başka seçeneklerinin olmadığını açıkladığı bildirildi.

Öte yandan NHK World kanalında yayınlanan programların, Rusya'da web sitesi üzerinden hala izlenebildiği ifade edildi.

NHK tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya'da daha fazla kişiye ulaşabilmek adına radyo yayınlarına ağırlık verileceği vurgulandı.

Dost olmayan ülke adımı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımların ardından 5 Mart'ta bir kararname yayımlayarak “dost olmayan” ülkeleri hükümetin onayına sunmuş, ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülkenin yer aldığı liste Rusya hükümeti tarafından onaylanmıştı.

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