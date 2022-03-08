Zelenskiy'den Rusya açıklaması: Kayıpları 10 bini geçti!

Zelenskiy'in açıklamaları şöyle: Savaşmaya devam ediyoruz. 4. günde ilk esirler alınmaya başladı. Onlara insancıl muamele ettik. 8. günde Rus tanklarının bir nükleer enerji santlarini vurduğunu gördük ve tüm dünya bunun dünya için bir tehdit olduğunu gördü. NATO hava sahasını kapatmadı ve halk sokaklara çıktı. Halk elleri ile tankları durdurmaya çalıştı. Rus ordusunun kayıpları 10 bini geçti. Buna bir general de dahil oldu. Bu da bize bir ilham oldu. 50'den fazla çocuk öldü. Bu çocuklar yaşayabilirdi ama bu insanlar onları bizden aldı.

Ukrayna büyük olmayı hedeflemiyordu ama bu savaş ile büyük olduk. En büyük ordularından biri ile savaşmamıza rağmen, onların roketleri ve helikopterleri ile savaşıyoruz.. Şimdi bizim için sorun 'olmak ya da olmamak." Cevap ise olmak. Lütfen ülkenizin kudretinin gerektiğini yapın.

"SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Biz asla pes etmeyeceğiz, asla kaybetmeyeceğiz. Denizde havada savaşacağız. Bedeli ne olursa olsun savaşmaya devam edeceğiz. Ormanda, sokaklarda savaşacağız. Biz farklı nehirlerin farklı yataklarında savaşacağız Dnipro gibi ve medeni dünyanın desteğini yardımını bekliyoruz. Ve Boris sana minnettarım. Lütfen bu ülkeye yönelik yaptırımları artırın, bu ülkenin terör ülkesi olduğunu kabul edin. Lütfen Ukrayna hava sahasının güvende olması için çabalayın.