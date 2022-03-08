GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRusya, Ukrayna'da bir hastaneyi yerle bir etti! Göçük altında kalanlar oldu!
HaberlerDünya Haberleri Rusya, Ukrayna'da bir hastaneyi yerle bir etti! Göçük altında kalanlar oldu!
ABONE OL

Rusya, Ukrayna'da bir hastaneyi yerle bir etti! Göçük altında kalanlar oldu!

Rus ordusu, Ukrayna’nın Harkov kentinde bulunan bir hastaneyi vurarak kullanılamaz hale getirdi. Harkov Belediye Başkan Yardımcısı Vladimir Matsokin saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Burası şehir hastanesinin hasta kabul girişi. Belki de NATO’nun gizli merkezidir burası. Göçük altında kalan hastalar kendi imkanlarıyla yıkıntıların altından çıkmaya çalıştı” dedi.

08.03.2022 - 18:28 |
Rusya, Ukrayna'da bir hastaneyi yerle bir etti! Göçük altında kalanlar oldu!

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 13’üncü gününde devam ediyor. Rus ordusu, Ukrayna’nın Harkov kentinde bulunan bir hastaneyi vurarak kullanılamaz hale getirdi. Harkov Belediye Başkan Yardımcısı Vladimir Matsokin saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Burası şehir hastanesinin hasta kabul girişi. Belki de NATO’nun gizli merkezidir burası. Göçük altında kalan hastalar kendi imkanlarıyla yıkıntıların altından çıkmaya çalıştı” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında dünyanın beklediği haber geldi! Resmen başladı: Ukrayna'dan ilk açıklama...
İlgili Haber
Rusya-Ukrayna savaşında dünyanın beklediği haber geldi! Resmen başladı: Ukrayna'dan ilk açıklama...
Sıvı yağ sıkıntısı var mı? Sıvı yağ stokçularına ceza verilecek mi?
İlgili Haber
Sıvı yağ sıkıntısı var mı? Sıvı yağ stokçularına ceza verilecek mi?
Hatay'da korkutan tehdit! 'Çok zehirli' uyarısı yapıldı!
İlgili Haber
Hatay'da korkutan tehdit! 'Çok zehirli' uyarısı yapıldı!

 

GÜNCEL HABERLER

Petrol ve doğal gaz ithalatı yasaklandı! ABD Başkanı duyurdu, Rusya'ya şok...

Petrol ve doğal gaz ithalatı yasaklandı! ABD Başkanı duyurdu, Rusya'ya şok...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya - Ukrayna açıklaması!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya - Ukrayna açıklaması!

Şaka yaptığı arkadaşının yumruklarıyla ölen Nevrekop'u, motosiklet tutkunları uğurladı

Şaka yaptığı arkadaşının yumruklarıyla ölen Nevrekop'u, motosiklet tutkunları uğurladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Petrol ve doğal gaz ithalatı yasaklandı! ABD Başkanı duyurdu, Rusya'ya şok...

Petrol ve doğal gaz ithalatı yasaklandı! ABD Başkanı duyurdu, Rusya'ya şok...

Sıradaki Haber
Şaka yaptığı arkadaşının yumruklarıyla ölen Nevrekop'u, motosiklet tutkunları uğurladı

Şaka yaptığı arkadaşının yumruklarıyla ölen Nevrekop'u, motosiklet tutkunları uğurladı

Sıradaki Haber
Sıvı yağ sıkıntısı var mı? Sıvı yağ stokçularına ceza verilecek mi?

Sıvı yağ sıkıntısı var mı? Sıvı yağ stokçularına ceza verilecek mi?

Sıradaki Haber
Devlet Tiyatroları 10 ilde 53 sözleşmeli personel alacak!

Devlet Tiyatroları 10 ilde 53 sözleşmeli personel alacak!

Sıradaki Haber