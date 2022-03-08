Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte sıvı yağ ithalatıyla ilgili sorun yaşanabileceği korkusu stokçuları harekete geçirmiş, yağ fiyatlarını artırmıştı. Yağ stok konusundaki tartışmalar alevlenirken, vatandaş da marketlere akın etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayçiçek yağı ile ilgili haberlere sert çıktı ve muhtarlara talimat verdi. Peki, Sıvı yağ sıkıntısı var mı? Sıvı yağ stokçularına ceza verilecek mi? ? Ayçiçek yağı stoku yeterli mi? Ayçiçek yağına zam gelecek mi? İşte sıvı yağ tartışmaları ile ilgili tüm detaylar…

AYÇİÇEK YAĞI STOKU YETERLİ Mİ?

Son günlerin tartışma konusu ayçiçek yağı stokuna değinen Erdoğan, "Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği, zeytinyağı derdimiz yok" dedi.

Muhalefetin ülkeyi zorda göstermek için bu yönde bir kampanya yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "Muhtarlarımızdan şunu istiyorum, gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımızın adına bunların depolarını takip edip bize haber vereceksiniz, biz stokçuların gereğini yapacağız" diye konuştu.

Erdoğan, "Bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek bizim boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

BAKAN NEBATİ’DEN AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI İLE İLGİLİ SERT ÇIKIŞ!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ayçiçek yağına ilişkin ortaya atılan spekülatif görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nde Bakanlık olarak yağ stoklarına ilişkin sorun olmadığını, sosyal medyada yokluk, yoksulluk varmış gibi gösterenlere karşı Bakanlık olarak operasyon çekileceğini söyledi.

"OPERASYON ÇEKECEĞİZ"

Bakan Nureddin Nebati'nin sıvı yağ stoku ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

“20 Aralık öncesinde kur fiyatlarıyla ilgili manipülatif, spekülatif ve hatta ihanete varan davranışları yapanları biliyoruz. Dünkü yağla ilgili kuyruklar, yokmuş gibi hareket eden sevk eden yağ stoğu bitmiştir diye yönlendirenler bu ülkeye sadece ihanet ediyorlar. Stoklarımızdaki ayçiçek yağı Temmuz ayına kadar yetecek şekilde var. Bunun altında kalırsınız. Türkiye bir savaş ülkesi değil, Türkiye bir tarım ülkesi. Böylesi bir ülkede kuyruklar varmış gibi sanal, sonradan üretilmiş fotoğrafları üretenlerle bir iletişimimiz olacak.

Petrol fiyatlarının son yılların en yüksek noktasına geldiği, emtia fiyatlarının yükseldiği dönemde, yokluk yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de Bakanlık olarak operasyon çekeceğimizi herkes bilsin. Zorluklar paylaşılarak yan yana durarak çözülür. Son 20 yıldır bu ülkede hiç kimse fiyat artışları karşısında ezdirilmedi. Küresel bir zorluk. Dünyanın her ferdi bunu yaşıyor. Dünyanın hangi ülkesinde birileri kalkıp ihanet derecesinde piyasayla oynuyor diye sormak lazım. 20 yıldır kimse hayat pahalılığı karşısında ezdirilmedi, bundan sonra da ezdirilmeyecek, bunun için her şeyi yapacağız. Birlikten Bereket isimli projeyi harekete geçireceğiz. Bu ülkenin kadını erkeği hep beraber hareket edeceğiz. Birbirimize çelme takmayacağız. Biz dostu dost biliriz, yaren oluruz. Yeter ki bu ülke için çalışalım, alın teri dökelim. Ne mutlu bize ki bu ülkeye alın teri döküyoruz.”