Ayçiçek yağı stokları ile ilgili polemik devam ediyor. Hükümetten peş peşe açıklamalar gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da ayçiçek yağı ile ilgili haberlere sert çıktı. Ayçiçek yağında stok polemiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de seslendiği kadın muhtarlara talimat verdi. Erdoğan, “Bunların depolarını dahi takip edip bize ihbar edeceksiniz. Biz gereğini yapacağız.” dedi. Açıklamaların ardından pek çok kişi Toprak Mahsulleri Ofisi’nin satıştaki ürünlerini ve yağ fiyatlarını merak ediyor. Peki, TMO ayçiçek yağı ne kadar? PTTAVM’de TMO ayçiçek yağı satılıyor mu? TMO ayçiçek yağı online satış var mı? İşte detaylar…

SIVI YAĞ SIKINTISI VAR MI? ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA!

Son günlerin tartışma konusu ayçiçek yağı stokuna değinen Erdoğan, "Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği, zeytinyağı derdimiz yok" dedi.

Muhalefetin ülkeyi zorda göstermek için bu yönde bir kampanya yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "Muhtarlarımızdan şunu istiyorum, gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımızın adına bunların depolarını takip edip bize haber vereceksiniz, biz stokçuların gereğini yapacağız" diye konuştu.

Erdoğan, "Bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek bizim boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ (TMO) KİMİN?

Sermayesinin tamamı devlete ait olan Toprak Mahsulleri Ofisi, başta hububat olmak üzere tarımsal ürün piyasalarında istikrarı sağlayan kuruluştur.TMO faaliyet alanına giren tarımsal ürün piyasalarını düzenleyerek üretici ve tüketiciyi koruyacak tedbirler almak, olağanüstü hal stoku bulundurmakla sorumlu.

TMO AYÇİÇEK YAĞI ONLİNE SATIŞ VAR MI?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) internet sitesinde satışta olan pek çok gıda ürünü bulunuyor. Bunlardan biri de TMO ayçiçek yağı. Sitesinde

TMO AYÇİÇEK YAĞI NE KADAR?

TMO ayçicek yağı uygun fiyatlardan satılıyor. TMO Rafine Ayçiçek Yağı 5 lt 92.50 TL’den satılıyor.

PTTAVM’DE TMO AYÇİÇEK YAĞI SATILIYOR MU?

Toprak Mahsulleri Ofisi ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin ürünlerinin satıldığı PTTAVM’de sıvı yağlar da satılıyor. Ancak, TMO’nun ayçiçek yağı ürünü stoklarda bulunmuyor.