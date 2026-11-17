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Uysal, "Kilometre düşürüldüğü zaman 50 bindeki aracı 15 bine düşürdüğün zaman 100 bin lira gibi fiyat belki daha fazla oynuyor. Burada yasal olmayan bir hak var. Yani bu dinen de uygun değil, kanunen de yasak, sonuçta bunun önüne geçilmesi lazım.