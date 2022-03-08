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Zelenski'den Putin'e Kırım ve Donbas cevabı: Bunu tartışabiliriz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın operasyonu durdurmak için sıraladığı koşullar hakkında konuştu. Amerikan ABC News'e röportaj veren Zelenski, Kırım ve Donbas'ın tanınmasına ilişkin soruyu, "Bunu tartışabiliriz" diye yanıtladı.

08.03.2022 - 13:46 |
Zelenski'den Putin'e Kırım ve Donbas cevabı: Bunu tartışabiliriz

Kremlin'den dün gelen açıklamada savaşı sonlandırmak için 3 şart öne sürülmüştü. Ukrayna'nın Nato'ya katılmaktan vazgeçmesi, Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olarak kabul edilmesi, doğudaki 2 ayrılıkçı bölgenin de bağımsızlığının tanınması istenmişti.

Muhabirin "Bu 3 koşulu yapmaya istekli değil misiniz" sorusunu yanıtlayan Zelenski, bu bölgelerin Rusya dışında hiçbir ülke tarafından tanınmadığını belirtti.

Zelenski "Bunu tartışabilir ve anlaşmaya varabiliriz. Bu bölgelerin nasıl yaşayacağını görüşebiliriz" dedi. Üç kilit şart için muhtemel çözüm önerileri olduğunu söyledi.

Ukrayna devlet başkanı "benim için önemli olan bu bölgelerde ukrayna'nın bir parçası olmak isteyen insanların nasıl yaşayacağı. Yani soru onları kolayca tanımaktan çok daha karmaşık. Bu başka bir ultimatom ve ultimatomlar için hazır değiliz" ifadelerini kullandı. (ntv)

Zelenski, Kiev’de kalmaya devam edeceğini ve saklanmadığını açıkladıUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün gece yarısından sonra görüntülü yaptığı açıklamada “Kiev’de kalıyorum. Bankova Caddesi’nde. Saklanmıyorum. Ve kimseden korkmuyorum” ifadelerini kullandı.
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