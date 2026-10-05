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Ümraniye'de motosikletli ticari araca çarptı: 1 yaralı

05.10.2026 - 13:07Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Ümraniye'de motosikletli ticari araca çarptı: 1 yaralı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir motosikletli hafif ticari araca çarptı. Motosikletli yaralanırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, sokaktan caddeye çıkan hafif ticari araca çarptı.

Ümraniyede motosikletli ticari araca çarptı: 1 yaralı

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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