TEKNOFEST Güneydoğu’da Balıkesir rüzgarı: 4 büyük dereceyle zirvedeler!

2

Edremit BİLSEM öğrencilerinden oluşan NEBULA BİLSEM takımı, İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Ortaokul Seviyesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Takım, 80 bin TL ödül ve birincilik kupasının sahibi olurken danışman öğretmen Ahmet Alkaya öğrencilerin başarısında önemli rol üstlendi.



Susurluk İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden oluşan SİHO Takımı, TEKNOFEST Robolig Yarışması Robotik/Otonom Kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti. 60 bin TL ödül ve ikincilik kupası kazanan takımın danışman öğretmenliğini Erkan Bulut yaptı.Mimar Sinan İlkokulu öğrencilerinden oluşan TEKNO EDREMİT takımı, İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması İlkokul Seviyesi Sağlıklı Yaşam Kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Takım, 50 bin TL ödül ve üçüncülük kupası kazanırken danışman öğretmen Mustafa Selçuk, koordinatör ise Cemile Dudu Kayaaltı oldu.



