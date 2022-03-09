GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaUkraynalı kadın keskin nişancı Olena’dan Putin itirafı! Dünyayı nükleer düğmeye sahip bir manyaktan koruyoruz
HaberlerDünya Haberleri Ukraynalı kadın keskin nişancı Olena’dan Putin itirafı! Dünyayı nükleer düğmeye sahip bir manyaktan koruyoruz
ABONE OL

Ukraynalı kadın keskin nişancı Olena’dan Putin itirafı! Dünyayı nükleer düğmeye sahip bir manyaktan koruyoruz

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor, ülkeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Siviller ülkeden akın akın çıkarken, Rus güçlerinin saldırıları her geçen gün artıyor. Ülkede tablo böyleyken, 2014 yılında Donbass'taki cephede görev yapan ve üç buçuk yıl gönüllü birliklerde keskin nişancı olarak savaşan Kievli Olena’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Olena, “Tüm planlarım ve milyonlarca yurttaşımın planları Putin tarafından engellendi. Savaş evlerine kadar geldiğinde birçok barışçıl sivil kadın ve erkek orduya ve savunma birliklerine katıldı. İnsanlar çok öfkeli ve düşmanı çıplak elleriyle yok etmeye hazırlar. Artık sadece iki ülkenin savaş halinde olduğu bir Üçüncü Dünya Savaşı var. Rusya tüm medeni dünyaya karşı, Ukrayna tüm medeni dünya için savaşıyor” dedi.

09.03.2022 - 10:01 | | Vahdet AYAZ/İSTANBUL, (DHA)
Ukraynalı kadın keskin nişancı Olena’dan Putin itirafı! Dünyayı nükleer düğmeye sahip bir manyaktan koruyoruz

Rusya’nın Şubat 2014’te Kırım’ı ilhak etmesiyle çıkan savaşta göreve başlayan Kievli Olena, gönüllü olarak katıldığı birliklerde keskin nişancı olarak görev yaptı. Olena, 2018’de Ukrayna Deniz Kuvvetleri’nde görev yaptı. 2020’de terhis olduktan sonra sivil hayata dönerek ailesine vakit ayırmaya karar verdi. Ancak 24 Şubat’ta başlayan savaş, Olena’nın bu planlarını ertelemesine neden oldu.

Olena, kendisinin ve Ukraynalı yurttaşlarının tüm planlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından engellendiğini söyledi. Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Olena, “Terhis olduktan sonra sivil bir hayat yaşamaya devam edeceğimi, hayatımı aileme adayacağımı, ikinci belgesel kitabımı yazıp yayınlayacağımı düşündüm. Tüm planlarım ve milyonlarca yurttaşımın planları Putin tarafından engellendi.

Savaş evlerine kadar geldiğinde birçok barışçıl sivil kadın ve erkek orduya ve savunma birliklerine katıldı. İnsanlar çok öfkeli ve düşmanı çıplak elleriyle yok etmeye hazırlar. Hiçbir şeyden korkmuyorlar. Rus propagandasına aldanan Rus askerleri, Ukrayna'da çiçeklerle karşılanacağını düşündüler. Ama mermilerle, uçaksavar ve tanksavar silahlarla karşılandılar. Düşman büyük kayıplara uğruyor” ifadelerini kullandı.

Ukraynalı kadın keskin nişancı Olena’dan Putin itirafı Dünyayı nükleer düğmeye sahip bir manyaktan koruyoruz

"KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİMLE NÖBET TUTUYORUM"

Rus birliklerinin Ukrayna’ya girmesiyle tekrar ülkesini savunmak için üniformasını giyen Olena, komutası altında olanları organize ettiğini, geceleri ise keskin nişancı tüfeği ile nöbet tuttuğunu belitti. Kievli Olena, geleceği için henüz net bir karara varmadığını ifade ederek, “Ukrayna’nın zaferinden sonra ne yapacağıma karar vereceğim” dedi.

Ailesini, eşini ve çocuklarını bırakarak birçok kadının da cephede Rusya’ya karşı yerini aldığını ifade eden Olena, “Sağlık sorunları nedeniyle orduya katılamayan eşine çocuklarını bırakarak savaşmak için gelen bir kadınla tanıştım. Birlikte orduya hizmet etmek için gelen evli çiftlerle tanıştım, kadın ya da erkek fark etmeksizin tüm görevleri birlikte yerine getiriyorlar” dedi.

Ukraynalı kadın keskin nişancı Olena’dan Putin itirafı Dünyayı nükleer düğmeye sahip bir manyaktan koruyoruz

"DÜNYAYI NÜKLEER DÜĞMEYE SAHİP BİR MANYAKTAN KORUYORUZ"

Olena, tüm erkek ve kadınlara seslenerek, “Herkese hitap etmek istiyorum. Hem erkekler hem de kadınlar. Lütfen artık sadece kendimizi değil, tüm dünyayı nükleer düğmeye sahip çılgın manyaktan koruduğumuzun farkına varın. Biz kazanacağız, ama lütfen bizimle omuz omuza durun. Ukrayna'ya daha fazla silah verin, daha fazla Rus karşıtı yaptırım uygulayın, mültecilerimize yardım edin. Bize inanın, bizimle olun. Birlikte kazanacağız” diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika haberleri... Savaşın seyrini değiştirecek gelişmede ABD geri adım attı!
İlgili Haber
Rusya-Ukrayna savaşında son dakika haberleri... Savaşın seyrini değiştirecek gelişmede ABD geri adım attı!
ABD, Polonya'ya Patriot füzeleri gönderiyor
İlgili Haber
ABD, Polonya'ya Patriot füzeleri gönderiyor
Kiev'deki bir sığınakta söylediği şarkı ile viral olan 7 yaşındaki Ukraynalı kız çocuğunun akıbeti belli oldu!
İlgili Haber
Kiev'deki bir sığınakta söylediği şarkı ile viral olan 7 yaşındaki Ukraynalı kız çocuğunun akıbeti belli oldu!
Japonya Ukrayna için harekete geçti! Flaş karar, uygulandı ve...
İlgili Haber
Japonya Ukrayna için harekete geçti! Flaş karar, uygulandı ve...
Rusya - Ukrayna savaşında flaş gelişmeler! Rusya'ya büyük darbe! Zelenskiy: Bize ilham oldu!
İlgili Haber
Rusya - Ukrayna savaşında flaş gelişmeler! Rusya'ya büyük darbe! Zelenskiy: Bize ilham oldu!
ABD ve İngiltere'den sonra bir açıklama daha! Rusya'ya karşı 'REPowerEU' planı
İlgili Haber
ABD ve İngiltere'den sonra bir açıklama daha! Rusya'ya karşı 'REPowerEU' planı

 

    GÜNCEL HABERLER

    Altın fiyatları uçuşa geçti! Tarihi karar sonrası flaş tahmin, gram altın yeniden zirvede...

    Altın fiyatları uçuşa geçti! Tarihi karar sonrası flaş tahmin, gram altın yeniden zirvede...

    Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis! Görüş uzaklığı 30 metreye düştü

    Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis! Görüş uzaklığı 30 metreye düştü

    Buğday, arpa, mısır, çavdar, pirinç, yulaf... Hepsini kapsıyor! Yüzde 52,7 arttı, rekor...

    Buğday, arpa, mısır, çavdar, pirinç, yulaf... Hepsini kapsıyor! Yüzde 52,7 arttı, rekor...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olur? FED ne zaman toplanacak? FED faiz toplantı tarihleri!

    FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olur? FED ne zaman toplanacak? FED faiz toplantı tarihleri!

    Sıradaki Haber
    Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis! Görüş uzaklığı 30 metreye düştü

    Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis! Görüş uzaklığı 30 metreye düştü

    Sıradaki Haber
    Lviv'de tarihi tiyatronun sahnesi savaş mağdurlarına ev sahipliği yapıyor

    Lviv'de tarihi tiyatronun sahnesi savaş mağdurlarına ev sahipliği yapıyor

    Sıradaki Haber
    Son dakika emekli ikramiyesi kararı! SGK yeni gelişmeyi duyurdu, ödemeler...

    Son dakika emekli ikramiyesi kararı! SGK yeni gelişmeyi duyurdu, ödemeler...

    Sıradaki Haber