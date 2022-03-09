GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
DünyaKiev'deki bir sÄ±ÄŸÄ±nakta söylediÄŸi ÅŸarkÄ± ile viral olan 7 yaÅŸÄ±ndaki UkraynalÄ± kÄ±z çocuÄŸunun akÄ±beti belli oldu!
HaberlerDünya Haberleri Kiev'deki bir sÄ±ÄŸÄ±nakta söylediÄŸi ÅŸarkÄ± ile viral olan 7 yaÅŸÄ±ndaki UkraynalÄ± kÄ±z çocuÄŸunun akÄ±beti belli oldu!
ABONE OL

Kiev'deki bir sÄ±ÄŸÄ±nakta söylediÄŸi ÅŸarkÄ± ile viral olan 7 yaÅŸÄ±ndaki UkraynalÄ± kÄ±z çocuÄŸunun akÄ±beti belli oldu!

Ukrayna'nÄ±n baÅŸkenti Kiev'deki bir sÄ±ÄŸÄ±nakta bombalardan kaÃ§an insanlarÄ± eÄŸlendirmek iÃ§in Disney animasyon filmi Frozen'dan 'Let It Go' isimli ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken UkraynalÄ± kÄ±z Ã§ocuÄŸundan sevindiren haber geldi. SÃ¶z konusu video ile sosyal medyada viral olan yaÅŸÄ±ndaki 7 yaÅŸÄ±ndaki Amelia'nÄ±n Polonya'ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

09.03.2022 - 08:28 |
Kiev'deki bir sÄ±ÄŸÄ±nakta söylediÄŸi ÅŸarkÄ± ile viral olan 7 yaÅŸÄ±ndaki UkraynalÄ± kÄ±z çocuÄŸunun akÄ±beti belli oldu!

Rus ordusu Ukrayna'yÄ± bombalarken dÃ¼nya onu Kiev'deki bir sÄ±ÄŸÄ±nakta Let It Go isimli ÅŸarkÄ±yÄ± seslendirdiÄŸi video ile tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

Rus bombalarÄ±ndan kaÃ§an insanlarÄ± eÄŸlendirmek iÃ§in ÅŸarkÄ± sÃ¶yleyen yaÅŸÄ±ndaki Amelia bu performansÄ± ile kÄ±sa sÃ¼rede viral olmuÅŸtu.

GÃ¼nlerce yeraltÄ±nda Ã§ok az su ve yiyecekle geÃ§iren Amelia'nÄ±n akÄ±beti belli oldu.

Kievdeki bir sÄ±ÄŸÄ±nakta sÃ¶ylediÄŸi ÅŸarkÄ± ile viral olan 7 yaÅŸÄ±ndaki UkraynalÄ± kÄ±z Ã§ocuÄŸunun akÄ±beti belli oldu

ÃœÃ§ gÃ¼n Ã¶nce ailesi onu ve 15 yaÅŸÄ±ndaki erkek kardeÅŸini Polonya'ya gÃ¶ndermiÅŸti. Amelia ve kardeÅŸinin Polonya'ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°ngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere gÃ¶re, iki kardeÅŸ Polonya'ya dÃ¼n saÄŸ salim ulaÅŸtÄ±lar ve ÅŸimdi bÃ¼yÃ¼kanneleriyle birlikte yaÅŸÄ±yorlar.

Kievdeki bir sÄ±ÄŸÄ±nakta sÃ¶ylediÄŸi ÅŸarkÄ± ile viral olan 7 yaÅŸÄ±ndaki UkraynalÄ± kÄ±z Ã§ocuÄŸunun akÄ±beti belli oldu

ANNE VE BABALARI HALA KÄ°EV'DE
Amelia, geziyi 15 yaÅŸÄ±ndaki kardeÅŸi Misha ile yaparken, annesi Lilia ve babasÄ± Roman Kiev'de kaldÄ±.

39 yaÅŸÄ±ndaki Lilia, The Sun'a aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Lilia 'Amelia'nÄ±n her zaman Ã§ok yetenekli ve tatlÄ± bir melek olduÄŸunu biliyordum ve ÅŸimdi tÃ¼m dÃ¼nya aynÄ± ÅŸeyi biliyor' dedi.

OnlarÄ±n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Ã§ocuklarÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen UkraynalÄ± anne sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti;

'Ã‡ocuklarÄ±ma veda ettiÄŸim iÃ§in Ã§ok Ã¼zÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼m ama onlarÄ±n gÃ¼vende olduÄŸundan emin olmak yapÄ±lacak en iyi ÅŸeydi.'

Â

Kievdeki bir sÄ±ÄŸÄ±nakta sÃ¶ylediÄŸi ÅŸarkÄ± ile viral olan 7 yaÅŸÄ±ndaki UkraynalÄ± kÄ±z Ã§ocuÄŸunun akÄ±beti belli oldu

1 MÄ°LYONDAN FAZLA KÄ°ÅžÄ° POLONYA'YA SIÄžINDI

Polonya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± Robert Trzeciak, 7 Mart itibarÄ±yla 1 milyon 67 bin kiÅŸinin Ukraynaâ€™dan Polonya sÄ±nÄ±rÄ±na geÃ§tiÄŸini, bunlardan bin 271â€™nin TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olduÄŸunu belirtti.

Ukrayna'da yaÅŸanan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ durumda, Polonya'nÄ±n ihtiyaÃ§ sahiplerine yardÄ±m ettiÄŸini sÃ¶yleyen Trzeciak, 'Polonya, Rus saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Ukrayna'dan kaÃ§an herkesi milliyeti, Ä±rkÄ± veya dini ne olursa olsun kabul ediyor. Ukrayna'dan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmadan kaÃ§an tÃ¼m kiÅŸiler, sÄ±nÄ±rda, Polonya'da kaldÄ±klarÄ± sÃ¼re boyunca, Yemek, tÄ±bbi bakÄ±m ve dinlenme yeri hakkÄ±nda bilgi alÄ±yorlar. Polonya ayrÄ±ca Ã¼cretsiz tÄ±bbi bakÄ±m ve saÄŸlÄ±k hizmetlerine eriÅŸim saÄŸlÄ±yor' dedi.

Kievdeki bir sÄ±ÄŸÄ±nakta sÃ¶ylediÄŸi ÅŸarkÄ± ile viral olan 7 yaÅŸÄ±ndaki UkraynalÄ± kÄ±z Ã§ocuÄŸunun akÄ±beti belli oldu

Ä°nsanlÄ±ÄŸa ve evrensel deÄŸerlere inandÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Trzeciak, savaÅŸtan kaÃ§an herkesin Polonya'da gÃ¼venli bir sÄ±ÄŸÄ±nak bulabileceÄŸini sÃ¶yledi.

07 Mart sabahÄ± itibarÄ±yla 1 milyon 67 bin kiÅŸinin Rusya'nÄ±n iÅŸgalinden kaÃ§arak Ukrayna-Polonya sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§tiÄŸini sÃ¶yleyen Trzeciak, 'Ä°nsanlar sÃ¼rekli geliyor ve dalga azalmÄ±yor. 6 Mart'ta 142 binden fazla kiÅŸi Polonya'ya kaÃ§tÄ±. Hepsi hoÅŸ karÅŸÄ±landÄ± ve hepsi yardÄ±m aldÄ±. 6 Mart itibarÄ±yla bin 271 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± da Polonya sÄ±nÄ±rÄ±na geÃ§ti' diye konuÅŸtu.

Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ±nda son dakika haberleri... SavaÅŸÄ±n seyrini deÄŸiÅŸtirecek geliÅŸmede ABD geri adÄ±m attÄ±!
Ä°lgili Haber
Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ±nda son dakika haberleri... SavaÅŸÄ±n seyrini deÄŸiÅŸtirecek geliÅŸmede ABD geri adÄ±m attÄ±!

Â 

GÜNCEL HABERLER

AltÄ±n fiyatlarÄ± uçuÅŸa geçti! Tarihi karar sonrasÄ± flaÅŸ tahmin, gram altÄ±n yeniden zirvede...

AltÄ±n fiyatlarÄ± uçuÅŸa geçti! Tarihi karar sonrasÄ± flaÅŸ tahmin, gram altÄ±n yeniden zirvede...

Bolu DaÄŸÄ± geçiÅŸinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve sis! GörüÅŸ uzaklÄ±ÄŸÄ± 30 metreye düÅŸtü

Bolu DaÄŸÄ± geçiÅŸinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve sis! GörüÅŸ uzaklÄ±ÄŸÄ± 30 metreye düÅŸtü

BuÄŸday, arpa, mÄ±sÄ±r, çavdar, pirinç, yulaf... Hepsini kapsÄ±yor! Yüzde 52,7 arttÄ±, rekor...

BuÄŸday, arpa, mÄ±sÄ±r, çavdar, pirinç, yulaf... Hepsini kapsÄ±yor! Yüzde 52,7 arttÄ±, rekor...

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

FED faiz toplantÄ±sÄ± ne zaman? FED faiz kararÄ± ne olur? FED ne zaman toplanacak? FED faiz toplantÄ± tarihleri!

FED faiz toplantÄ±sÄ± ne zaman? FED faiz kararÄ± ne olur? FED ne zaman toplanacak? FED faiz toplantÄ± tarihleri!

SÄ±radaki Haber
Bolu DaÄŸÄ± geçiÅŸinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve sis! GörüÅŸ uzaklÄ±ÄŸÄ± 30 metreye düÅŸtü

Bolu DaÄŸÄ± geçiÅŸinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve sis! GörüÅŸ uzaklÄ±ÄŸÄ± 30 metreye düÅŸtü

SÄ±radaki Haber
Lviv'de tarihi tiyatronun sahnesi savaÅŸ maÄŸdurlarÄ±na ev sahipliÄŸi yapÄ±yor

Lviv'de tarihi tiyatronun sahnesi savaÅŸ maÄŸdurlarÄ±na ev sahipliÄŸi yapÄ±yor

SÄ±radaki Haber
Son dakika emekli ikramiyesi kararÄ±! SGK yeni geliÅŸmeyi duyurdu, ödemeler...

Son dakika emekli ikramiyesi kararÄ±! SGK yeni geliÅŸmeyi duyurdu, ödemeler...

SÄ±radaki Haber