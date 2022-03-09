Rus ordusu Ukrayna'yÄ± bombalarken dÃ¼nya onu Kiev'deki bir sÄ±ÄŸÄ±nakta Let It Go isimli ÅŸarkÄ±yÄ± seslendirdiÄŸi video ile tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

Rus bombalarÄ±ndan kaÃ§an insanlarÄ± eÄŸlendirmek iÃ§in ÅŸarkÄ± sÃ¶yleyen yaÅŸÄ±ndaki Amelia bu performansÄ± ile kÄ±sa sÃ¼rede viral olmuÅŸtu.

GÃ¼nlerce yeraltÄ±nda Ã§ok az su ve yiyecekle geÃ§iren Amelia'nÄ±n akÄ±beti belli oldu.

ÃœÃ§ gÃ¼n Ã¶nce ailesi onu ve 15 yaÅŸÄ±ndaki erkek kardeÅŸini Polonya'ya gÃ¶ndermiÅŸti. Amelia ve kardeÅŸinin Polonya'ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°ngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere gÃ¶re, iki kardeÅŸ Polonya'ya dÃ¼n saÄŸ salim ulaÅŸtÄ±lar ve ÅŸimdi bÃ¼yÃ¼kanneleriyle birlikte yaÅŸÄ±yorlar.





ANNE VE BABALARI HALA KÄ°EV'DE

Amelia, geziyi 15 yaÅŸÄ±ndaki kardeÅŸi Misha ile yaparken, annesi Lilia ve babasÄ± Roman Kiev'de kaldÄ±.

39 yaÅŸÄ±ndaki Lilia, The Sun'a aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Lilia 'Amelia'nÄ±n her zaman Ã§ok yetenekli ve tatlÄ± bir melek olduÄŸunu biliyordum ve ÅŸimdi tÃ¼m dÃ¼nya aynÄ± ÅŸeyi biliyor' dedi.

OnlarÄ±n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Ã§ocuklarÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen UkraynalÄ± anne sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti;

'Ã‡ocuklarÄ±ma veda ettiÄŸim iÃ§in Ã§ok Ã¼zÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼m ama onlarÄ±n gÃ¼vende olduÄŸundan emin olmak yapÄ±lacak en iyi ÅŸeydi.'

Â

1 MÄ°LYONDAN FAZLA KÄ°ÅžÄ° POLONYA'YA SIÄžINDI

Polonya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± Robert Trzeciak, 7 Mart itibarÄ±yla 1 milyon 67 bin kiÅŸinin Ukraynaâ€™dan Polonya sÄ±nÄ±rÄ±na geÃ§tiÄŸini, bunlardan bin 271â€™nin TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olduÄŸunu belirtti.

Ukrayna'da yaÅŸanan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ durumda, Polonya'nÄ±n ihtiyaÃ§ sahiplerine yardÄ±m ettiÄŸini sÃ¶yleyen Trzeciak, 'Polonya, Rus saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Ukrayna'dan kaÃ§an herkesi milliyeti, Ä±rkÄ± veya dini ne olursa olsun kabul ediyor. Ukrayna'dan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmadan kaÃ§an tÃ¼m kiÅŸiler, sÄ±nÄ±rda, Polonya'da kaldÄ±klarÄ± sÃ¼re boyunca, Yemek, tÄ±bbi bakÄ±m ve dinlenme yeri hakkÄ±nda bilgi alÄ±yorlar. Polonya ayrÄ±ca Ã¼cretsiz tÄ±bbi bakÄ±m ve saÄŸlÄ±k hizmetlerine eriÅŸim saÄŸlÄ±yor' dedi.

Ä°nsanlÄ±ÄŸa ve evrensel deÄŸerlere inandÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Trzeciak, savaÅŸtan kaÃ§an herkesin Polonya'da gÃ¼venli bir sÄ±ÄŸÄ±nak bulabileceÄŸini sÃ¶yledi.

07 Mart sabahÄ± itibarÄ±yla 1 milyon 67 bin kiÅŸinin Rusya'nÄ±n iÅŸgalinden kaÃ§arak Ukrayna-Polonya sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§tiÄŸini sÃ¶yleyen Trzeciak, 'Ä°nsanlar sÃ¼rekli geliyor ve dalga azalmÄ±yor. 6 Mart'ta 142 binden fazla kiÅŸi Polonya'ya kaÃ§tÄ±. Hepsi hoÅŸ karÅŸÄ±landÄ± ve hepsi yardÄ±m aldÄ±. 6 Mart itibarÄ±yla bin 271 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± da Polonya sÄ±nÄ±rÄ±na geÃ§ti' diye konuÅŸtu.

Â