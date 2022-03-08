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DünyaABD ve İngiltere'den sonra bir açıklama daha! Rusya'ya karşı 'REPowerEU' planı
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ABD ve İngiltere'den sonra bir açıklama daha! Rusya'ya karşı 'REPowerEU' planı

ABD Başkanı Biden ve İngiltere'nin Rusya'ya yönelik enerji yaptırımı sonrası flaş bir açıklama daha geldi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Avrupa Birliği'nin de (AB) Rusya’yla ilgili bir planı var.

08.03.2022 - 23:40 |
ABD ve İngiltere'den sonra bir açıklama daha! Rusya'ya karşı 'REPowerEU' planı

AB Rusya ile yaşanan kriz sonrası enerji bağımlılığını azaltmak üzere yeni bir hamle yaptı. Yeni strateji ile AB Rusya'ya bağımlılığı 3’te 1 oranında azaltmayı hedefliyor. AB Komisyonu tarafından hazırlanan yeni enerji strateji planı REPowerEU ile AB ülkelerinin Rus enerji ürünlerine bağımlılığını azaltarak, Rusya'nın savaş kasasını daraltmak istiyor. Buna göre AB hızlı bir şekilde Rusya dışında kaynak ülkelerden sıvılaştırılmış doğal gaz alımı ve yenilenebilir enerji üretimi atağı yapacak.

“Önümüzdeki yıl için rezervlerimizi acilen yenilememiz gerekiyor"

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan AB Komisyonu Enerji Komiseri Kadri Simson, "Avrupa'da kışın son haftaları için yeterli miktarda doğal gaz var, ancak önümüzdeki yıl için rezervlerimizi acilen yenilememiz gerekiyor" dedi.

Bu stratejiye göre AB bu yılın ekim ayına kadar gelecek yılın ihtiyacı olan gaz rezervinin en az yüzde 90 oranında doldurmayı planlıyor. Diğer yandan enerji kullanımını düşürecek konut izolasyonu gibi uzun vadeli çözümler de desteklenecek.

BIDEN DUYURMUŞTU

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Avrupa Birliği (AB), REPowerEU planı ile Rusya’ya olan enerji bağımlılığını 3’te 1 oranında azaltmayı hedefliyor.

Söz konusu enerji yaptırımının ABD’ye de bir bedeli olacağını aktaran Biden, “Özgürlüğü savunmanın bir bedeli olacağını, bize de etkisi olacağını söyledim. ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bunu anlıyorlar. Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar bunu yapmamız gerektiği konusunda hemfikir" dedi.

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