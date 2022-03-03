Ukraynalı kadınlardan tarihe geçecek hareket! Rus asker gözyaşlarına boğuldu

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta Ukraynalıların gösterdiği direniş tüm dünyanın gündeminde. Ukrayna devlet başkanı Zelenski ülkesinin kahramanca bir direniş sergilediğini ve ordunun şimdiye kadar 9 bin işgalciyi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

RUS ASKERLERİ NEDEN BURADA OLDUKLARINI BİLMİYORLAR

'Yıllardır ülkemize halkımıza karşı yapılan nefret dolu düşman planlarını bir haftada bozduk' diyen Zelenski, "Ordumuz, sınır muhafızlarımız, toprak savunmamız, hatta sıradan çiftçiler bile her gün Rus askerlerini ele geçiriyor. Bütün tutsaklar tek bir şey söylüyor: Neden burada olduklarını bilmiyorlar." ifadelerini kullandı.

SAVAŞÇI DEĞİL KAFASI KARIŞMIŞ ÇOCUKLAR

Rus birliklerini çaresizliklerinden yiyecek ve erzak için marketleri yağmaladıklarına dikkat çeken Zelenski, "Bunlar süper gücün savaşçıları değil, kullanılan kafası karışmış çocuklar. İşgalciler burada huzur bulamayacak, burada yemek yiyemeyecek, burada sessiz tek bir anları olmayacak." Dedi.

RUS ASKERLERİNİN MORALİ BOZUK: ERZAK SIKINTISI İSYAN ETTİRDİ

Rusya'nın ordusunda geniş bir kısmı oluşturan genç ve iyi eğitimli olmayan askerlerin savaş hazırlıksız yakalandıkları, yaşadıkları sorunlar nedeniyle verilen emirlere uymadıkları günlerdir konuşuluyor.

İngiliz Telegraph gazetesi, Rus askerlerin telsiz konuşmalarını yayınlayıp genel olarak hepsinin moralinin bozuk olduğunu hatta çatışmalar sırasında ağlayanlar olduğunu yazdı. Gazete birliklerin genellikle araçlarda veya siperlerde uyumak zorunda kaldığını ve erzak sıkıntısı nedeniyle sık sık tartışmalar yaşandığını iddia etti.

TESLİM OLDU,UKRAYNALI KADINLAR TESELLİ ETTİ

Öte yandan, Ukraynalılara teslim olan genç bir Rus askerinin videosu internette viral haline geldi. Görüntülerde, Putin'e bağlı genç askerin silahını attıktan sonra bir grup kadın tarafından teselli edildiği görülüyor. Kadınlardan biri sırtını sıvazlarken 'her şey yolunda' diyor.

ANNESİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kadınlar teslim olan askere yemesi için sıcak çay ve hamur işi ikram etti. İçlerinden biri telefonu ile askerin annesini aradı. Annesini telefonda gören genç adam gözyaşlarına boğulurken Ukraynalı kadınlardan biri askerin annesini, "Tanrı seninle olsun Natasha. Seni daha sonra arayacağız. Oğlun yaşıyor ve sağlıklı." diyerek sakinleştirdi.

Kamera dışından Ukraynalı bir adamın da "Bu genç adamlar neden burada olduklarını bilmiyorlar. Bu onların suçu değil. Eski haritaları kullanıyorlar ve kayboluyorlar." dediği duyuluyor.

"TESLİM OLUN, UKRAYNA HALKI SİZİ DOYURACAK"

Duygusal görüntüler Twitter'da "Rus askerleri, teslim olun, Ukrayna halkı sizi doyuracak" çağrısıyla yayınlandı. Video yayınlandığı andan itibaren hem Ukrayna'da hem de Rusya'da viral haline geldi ve insanlar Ukraynalı kadınların ülkelerini işgal etmesi emredilen adama gösterdiği şefkati övdü.

Ukrayna güçleri tarafından ele geçirilen birçok Rus askeri gibi, bu askerin de çok genç olduğu dikkatlerden kaçmadı.

UKRAYNA DUYURDU: ESİR ALINAN ÇOCUKLARINIZ ALABİLİRSİNİZ

Ukrayna Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama ile Rus annelerin Kiev'e gelip esir alınan oğullarını alabileceklerini duyurmuştu.

Bakanlıktan bir yetkili yaptığı açıklamada, "Biz Ukraynalılar, Putin'in faşistlerinin aksine, anneler ve tutsak çocukları ile savaşmıyoruz. Sizi Kiev'de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞA GİTTİĞİMİZİ BİLMİYORDUK"

Raporlar birçok yorgun ve morali bozuk Rus gücünün ya savaştan kaçtığını ya da Ukrayna'ya teslim olduğunu gösteriyor. Ukrayna'nın görüntülerini paylaştığı çok sayıda genç Rus askeri 'barış gücü' olduklarını sandıklarını ve savaş bölgesine gönderildiklerini bilmediklerini iddia etti. (Hürriyet)