Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEski ev ve samanlık alev alev yandı
HaberlerGündem Haberleri Eski ev ve samanlık alev alev yandı

Eski ev ve samanlık alev alev yandı

15.11.2026 - 01:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ZONGULDAK (İHA)

Eski ev ve samanlık alev alev yandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Kışla köyü İmamlar Mahallesi’nde Teyfik Kara’ya ait samanlıkta ve eski evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
Haberin Devamı

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek samanlık ve eski evi sardı. Alevlere müdahale etmek üzere Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 6 itfaiye aracıyla bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatılırken, ambulans ve jandarma ekipleri de olay yerinden ayrılmayarak hazır bekledi. Yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam etti.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Eski ev ve samanlık alev alev yandı
#Gündem

Eski ev ve samanlık alev alev yandı

Otomobil ile minibüs çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı
#Gündem

Otomobil ile minibüs çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı

İki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 11 kişi yaralandı
#Gündem

İki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 11 kişi yaralandı