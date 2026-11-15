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İki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 11 kişi yaralandı

15.11.2026 - 00:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Alper ERDEM-Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA, (DHA)

İki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 11 kişi yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 11 kişi yaralandı.

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Olay, Mamak ilçesi Altınevler Mahallesi Meydancık Caddesi'nde meydana geldi. İki aile arasında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir aileden İ.H.A., K.A., E.A., A.İ.A., Ö.U.E. ve C.G., diğer aileden ise Y.E., O.K., M.E.K., D.O.K. ve S.K. yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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