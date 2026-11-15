İki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 11 kişi yaralandı
15.11.2026 - 00:55Güncellenme Tarihi:
Ankara'nın Mamak ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 11 kişi yaralandı.
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Olay, Mamak ilçesi Altınevler Mahallesi Meydancık Caddesi'nde meydana geldi. İki aile arasında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir aileden İ.H.A., K.A., E.A., A.İ.A., Ö.U.E. ve C.G., diğer aileden ise Y.E., O.K., M.E.K., D.O.K. ve S.K. yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.