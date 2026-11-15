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Otomobil ile minibüs çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı

15.11.2026 - 01:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MALATYA (İHA)

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Malatya'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 23.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 44 BJ 852 plakalı minibüs ile 06 AEB 395 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

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Kazada, minibüs sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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