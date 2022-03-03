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DünyaUkrayna'da Bucha bölgesinde 200'den fazla kişi tahliye edildi
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Ukrayna'da Bucha bölgesinde 200'den fazla kişi tahliye edildi

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, başkent Kiev'in kuzeybatısındaki Bucha bölgesinde 200'den fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

03.03.2022 - 10:29 | | UKRAYNA, (DHA)
Ukrayna'da Bucha bölgesinde 200'den fazla kişi tahliye edildi

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, başkent Kiev'in kuzeybatısındaki Bucha bölgesinde 200'den fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, tahliye işlemlerine gönüllülerin de katıldığını duyurdu. Paylaşılan görüntülerde, Rusya bombardımanı sonrası oluşan yıkım kameralara yansıdı.

 

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